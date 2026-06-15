Municipalidad de Limache entrega becas de educación superior a 180 jóvenes

Cargando... Cargando...

Un aporte anual de $300 mil por estudiante busca apoyar la continuidad de estudios y reconocer el esfuerzo de los jóvenes y sus familias.

La Municipalidad de Limache ha beneficiado a 180 alumnos de educación superior con la Beca Municipal, un apoyo económico destinado a contribuir a la continuidad de sus estudios y aliviar los gastos asociados a la formación académica.

La ceremonia de entrega fue encabezada por el alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, junto a concejales, estudiantes y sus familias. En la instancia se reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de los jóvenes que optaron por cursar estudios de nivel superior.

El alcalde Valenzuela destacó el trabajo del equipo técnico y profesional para asegurar un proceso de postulación y evaluación transparente y equitativo. “Para nosotros era muy significativa esta entrega ya que es el primer proceso de entrega social, una vez que ya no somos administradores de la educación en Limache. Creemos que el traspaso al SLEP no debe significar una desconexión con el mundo académico, sino todo lo contrario, tenemos que buscar herramientas para fortalecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes, por lo que la beca va en la dirección que los jóvenes necesitan”, afirmó.

La Municipalidad amplió el alcance de las becas, incluyendo este año a estudiantes de establecimientos subvencionados y/o particulares, además de mantener el apoyo a alumnos de colegios municipales que ahora dependen del Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga.

El beneficio consiste en un aporte anual de $300 mil por estudiante, entregado en dos pagos de $150.000 (uno por semestre), destinado a cubrir gastos de la vida estudiantil y reforzar el acceso y permanencia en la educación superior. Para la Municipalidad, esta entrega simboliza un compromiso con los jóvenes, considerando la educación como una herramienta fundamental de superación.

Estefanía Correa, estudiante de Nutrición y Dietética en la Universidad de Valparaíso, comentó: “En pasajes uno gasta harta plata, también en materiales que hay que tener para la carrera y la ayuda me sirve”.

Por su parte, Elizabeth Olivares, madre de una estudiante de primer año de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, expresó: “Es una ayuda bastante buena para los papás que nos cuesta sacar adelante a nuestros hijos es una ayuda fundamental y también ayuda a incentivar a los niños para que sigan estudiando, se sigan esforzando. Mi hija le ha costado bastante, pero está estudiando la carrera que ella quería (…) nos sentimos bien contentos porque le ha ido bien y se agradece el apoyo que está entregando la municipalidad”.

Los alumnos deben postular al beneficio cumpliendo requisitos de situación económica y académica. La Municipalidad de Limache reafirma su convicción de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el acceso equitativo a oportunidades.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.