Municipalidad de Limache impulsa el futuro laboral de 63 personas con exitoso programa de capacitación

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Un total de 63 alumnos y alumnas recibieron su certificación tras completar exitosamente diversos cursos en el Centro de Capacitación Municipal de Limache.

El Centro de Capacitación Municipal de Limache cerró un exitoso ciclo formativo donde 63 personas obtuvieron su certificación tras completar cursos orientados al fortalecimiento de capacidades laborales y de emprendimiento. La oferta académica incluyó disciplinas como Higiene y Manipulación de Alimentos, Cocina para Celiacos, Secretariado, Administración y Tecnología, Cajero Bancario, Joyería en Fantasía, Pintura Acrílica Decorativa y Decoración con Macramé.

El objetivo central de este programa es entregar a los habitantes de Limache y comunas vecinas herramientas prácticas para su desarrollo personal y profesional, facilitando la inserción laboral y el crecimiento de sus propios negocios. La ceremonia de entrega de diplomas fue encabezada por el alcalde Luciano Valenzuela, quien destacó el impacto positivo de esta iniciativa en la comunidad.

“Fue una jornada bastante importante porque en un público mayoritariamente femenino pudimos ver cómo se logran vencer los temores y se logra alcanzar un desafío que tiene que ver con certificarte en distintas disciplinas. Son seis disciplinas las que certificamos el día de hoy y que permite entregar herramientas laborales, pero también en algunos casos, herramientas que vienen a complementar estilos de vida y eso de verdad que nos llena de orgullo”, señaló el jefe comunal.

Los beneficiarios valoraron la instancia por su enfoque práctico y cercano. Carolina Urrutia, quien realizó el curso de Cajera Bancaria, comentó: “Fue muy grata la experiencia porque es muy familiar el entorno. Uno puede hacer las consultas al docente, a la directora y todos están a disposición”. Por su parte, Hilda Aranda, alumna del curso de Cocina para Celiacos, destacó: “Me motivé porque tengo problemas de alimentación, tengo problemas con el gluten y con la lactosa. Por eso ingresé a este curso y hemos aprendido bastante. Aprendí a hacer pan, lo más que añoraba, por eso estoy feliz y agradecida”.

La municipalidad ya prepara la oferta para el segundo semestre, que incluirá cursos como Pastelería Chilena, Marketing Digital, Corredor de Propiedades, Fotografía Digital y diversas especialidades técnicas. Los interesados pueden obtener más información en el Centro de Capacitación Municipal, ubicado en calle Serrano 254.

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