08/07/2026
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Quillota

Municipalidad de Quilpué despliega servicio social móvil para acercar beneficios a los vecinos

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa municipal recorre diversos sectores de la comuna, facilitando el acceso a trámites y descuentos en farmacia para cerca de 2 mil personas.

El vehículo del Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué atendiendo a vecinos en terreno.

El Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué ha cumplido tres meses de funcionamiento, consolidándose como una herramienta clave para descentralizar la atención municipal. El vehículo recorre continuamente distintos sectores de la comuna con el propósito de acercar las prestaciones, orientación y apoyo social directamente a los barrios.

Funcionaria municipal entrega información y beneficios a una vecina dentro del móvil de atención.

Una de las prestaciones más valoradas es el acceso al Programa de Descuento en Farmacia Municipal. Las familias que pertenezcan al 80% del Registro Social de Hogares pueden obtener un beneficio de 4 mil pesos para la adquisición de medicamentos, considerando hasta tres productos por grupo familiar.

Vecinas de la comuna de Quilpué esperan su turno para ser atendidas por el servicio social móvil.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el enfoque territorial de esta gestión: “Queremos un municipio que no espere a que los vecinos lleguen hasta nuestras oficinas, sino que seamos nosotros los que lleguemos a sus sectores. Este Servicio Social Móvil refleja nuestro compromiso con una gestión más cercana, presente y preocupada de las necesidades reales de las familias”. La jefa comunal añadió: “Estamos convencidos de que los beneficios sociales deben estar donde están las personas, especialmente quienes tienen más dificultades para acceder a ellos”.

El despliegue abarca sectores rurales como Colliguay y La Retuca, además de puntos estratégicos en Belloto Norte, Belloto Sur y Pompeya Sur. Para conocer el calendario de recorridos, los vecinos pueden visitar el sitio web www.muniquilpue.gob.cl o las redes sociales @muni_quilpue en Instagram.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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