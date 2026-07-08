Municipalidad de Quilpué despliega servicio social móvil para acercar beneficios a los vecinos

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La iniciativa municipal recorre diversos sectores de la comuna, facilitando el acceso a trámites y descuentos en farmacia para cerca de 2 mil personas.

El Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué ha cumplido tres meses de funcionamiento, consolidándose como una herramienta clave para descentralizar la atención municipal. El vehículo recorre continuamente distintos sectores de la comuna con el propósito de acercar las prestaciones, orientación y apoyo social directamente a los barrios.

Una de las prestaciones más valoradas es el acceso al Programa de Descuento en Farmacia Municipal. Las familias que pertenezcan al 80% del Registro Social de Hogares pueden obtener un beneficio de 4 mil pesos para la adquisición de medicamentos, considerando hasta tres productos por grupo familiar.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el enfoque territorial de esta gestión: “Queremos un municipio que no espere a que los vecinos lleguen hasta nuestras oficinas, sino que seamos nosotros los que lleguemos a sus sectores. Este Servicio Social Móvil refleja nuestro compromiso con una gestión más cercana, presente y preocupada de las necesidades reales de las familias”. La jefa comunal añadió: “Estamos convencidos de que los beneficios sociales deben estar donde están las personas, especialmente quienes tienen más dificultades para acceder a ellos”.

El despliegue abarca sectores rurales como Colliguay y La Retuca, además de puntos estratégicos en Belloto Norte, Belloto Sur y Pompeya Sur. Para conocer el calendario de recorridos, los vecinos pueden visitar el sitio web www.muniquilpue.gob.cl o las redes sociales @muni_quilpue en Instagram.

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