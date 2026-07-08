09/07/2026
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Municipalidad de Quilpué implementa servicio social móvil que ha beneficiado a cerca de 2 mil vecinos

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa municipal busca descentralizar la atención, acercando beneficios y orientación social directamente a los barrios y sectores rurales de la comuna.

Vehículo del Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué atendiendo en terreno.

El Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué ha cumplido tres meses de funcionamiento, consolidándose como una herramienta clave para facilitar el acceso a prestaciones municipales. El vehículo recorre de manera continua diversos sectores de la comuna, permitiendo que las familias reciban orientación y apoyo sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

Vecinas de Quilpué esperando atención en el servicio social móvil.

Entre los beneficios destacados, las familias que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares pueden acceder al Programa de Descuento en Farmacia Municipal. Este beneficio consiste en la entrega de 4 mil pesos de descuento para la adquisición de medicamentos, con un tope de tres fármacos por grupo familiar.

Funcionaria municipal entregando información sobre beneficios en el servicio social móvil.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el impacto de esta gestión: “Queremos un municipio que no espere a que los vecinos lleguen hasta nuestras oficinas, sino que seamos nosotros los que lleguemos a sus sectores. Este Servicio Social Móvil refleja nuestro compromiso con una gestión más cercana, presente y preocupada de las necesidades reales de las familias”.

La jefa comunal agregó: “Estamos convencidos de que los beneficios sociales deben estar donde están las personas, especialmente quienes tienen más dificultades para acceder a ellos”.

El despliegue territorial abarca sectores rurales como Colliguay y La Retuca, además de puntos estratégicos en Belloto Norte, Belloto Sur y Pompeya Sur. La iniciativa continuará recorriendo la comuna durante los próximos meses para fortalecer la presencia municipal y reducir las brechas de acceso a la oferta pública.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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