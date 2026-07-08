Municipalidad de Quilpué implementa servicio social móvil que ha beneficiado a cerca de 2 mil vecinos

Cargando... Cargando...

La iniciativa municipal busca descentralizar la atención, acercando beneficios y orientación social directamente a los barrios y sectores rurales de la comuna.

El Servicio Social Móvil de la Municipalidad de Quilpué ha cumplido tres meses de funcionamiento, consolidándose como una herramienta clave para facilitar el acceso a prestaciones municipales. El vehículo recorre de manera continua diversos sectores de la comuna, permitiendo que las familias reciban orientación y apoyo sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

Entre los beneficios destacados, las familias que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares pueden acceder al Programa de Descuento en Farmacia Municipal. Este beneficio consiste en la entrega de 4 mil pesos de descuento para la adquisición de medicamentos, con un tope de tres fármacos por grupo familiar.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el impacto de esta gestión: “Queremos un municipio que no espere a que los vecinos lleguen hasta nuestras oficinas, sino que seamos nosotros los que lleguemos a sus sectores. Este Servicio Social Móvil refleja nuestro compromiso con una gestión más cercana, presente y preocupada de las necesidades reales de las familias”.

La jefa comunal agregó: “Estamos convencidos de que los beneficios sociales deben estar donde están las personas, especialmente quienes tienen más dificultades para acceder a ellos”.

El despliegue territorial abarca sectores rurales como Colliguay y La Retuca, además de puntos estratégicos en Belloto Norte, Belloto Sur y Pompeya Sur. La iniciativa continuará recorriendo la comuna durante los próximos meses para fortalecer la presencia municipal y reducir las brechas de acceso a la oferta pública.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

