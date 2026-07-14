Municipalidad de Quilpué presenta estudio geoespacial para enfrentar sistema frontal

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El municipio implementó un análisis de georreferenciación para identificar zonas de riesgo ante el sistema frontal que afecta a la zona central.

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central, el Municipio de Quilpué convocó a diversas instituciones de emergencia, seguridad y gestión de riesgos para coordinar acciones preventivas. Durante la sesión del Cogrid Comunal, se presentó un estudio geoespacial desarrollado por el Observatorio SIG Municipal, el cual modela áreas con susceptibilidad a remoción en masa e inundaciones en la comuna.

Bernardo Arredondo, geógrafo de la Secretaría de Planificación Municipal, explicó que “estos análisis fueron desarrollados en conjunto con el Departamento de Reconstrucción y Asesoría Urbana, específicamente los profesionales del Observatorio SIG Municipal. Este estudio nos permite poder generar planificación urbana, particularmente en sectores ya siniestrados por el megaincendio y también en zonas aledañas al estero Quilpué”.

El especialista recomendó a la comunidad evitar circular por zonas cercanas a esteros durante las precipitaciones y mantener precaución en la movilidad vial, especialmente en pasos bajo nivel y cruces ferroviarios. Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti destacó el valor de esta herramienta técnica: “Como Municipio estamos permanentemente en los distintos sectores levantando información que nos permita anticiparnos a cualquier tipo de evento que pueda afectar a nuestros vecinos. Si bien el comportamiento de los fenómenos naturales no podemos manejarlos, siempre estaremos preocupados de realizar las coordinaciones con todos los actores que involucran estas emergencias, con el fin de mitigar en la mayor medida los impactos negativos que afecten a nuestra comuna”.

El estudio identifica 86 puntos críticos susceptibles de ser afectados por eventos meteorológicos de alta intensidad. Finalmente, el director de Gestión de Riesgos y Desastres, Boris Bravo, hizo un llamado a la prevención domiciliaria: “lo que también le solicitamos a los vecinos es poder hacer limpieza en sus hogares. Las bajadas de aguas lluvias, las canaletas, limpieza de los techos, las hojas, basura que puedan estar en las salidas de agua o evacuación de aguas lluvias. Revisar artefactos eléctricos como estufas, revisar todo lo que tenga que ver con braseros o uso de madera para prevenir de que no vaya a ocurrir un incendio durante estos días”.

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