Municipalidad de Quintero fortalece el emprendimiento local con taller sobre formalización de negocios

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La Oficina de Fomento Productivo y SERCOTEC capacitaron a emprendedores locales en aspectos legales y administrativos para el desarrollo de sus negocios.

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor de la comuna y entregar herramientas concretas para el desarrollo de nuevos negocios, la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, en conjunto con el Centro de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC, realizó este lunes 6 de julio un taller de capacitación dirigido a personas que desean iniciar un emprendimiento o formalizar sus actividades comerciales.

La jornada permitió resolver dudas y orientar a los participantes sobre los principales aspectos legales y administrativos que implica la creación de un negocio, favoreciendo una gestión más ordenada y con mayores posibilidades de crecimiento.

El encargado de la Oficina de Fomento Productivo, Jorge Peralta, destacó que estas capacitaciones forman parte de un programa permanente de apoyo a los emprendedores de la comuna. “Estamos desarrollando un ciclo de actividades que son herramientas necesarias para las personas que tienen un negocio o que tienen la intención de tener uno. Hay varios aspectos que hemos tratado, por ejemplo, contabilidad básica y hoy día específicamente cómo iniciar un negocio de manera legal”, señaló.

Asimismo, agregó que “estos instrumentos que nosotros entregamos a través de la Oficina de Fomento Productivo son una de las principales prioridades de nuestro alcalde Rolando Silva para fortalecer a la comunidad emprendedora de nuestra comuna”.

Por su parte, el asesor del Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC, Luis Garrido, explicó que durante la capacitación se abordaron contenidos esenciales para quienes buscan emprender de manera formal. “Se explica qué es la economía de subsistencia, qué es una boleta de honorarios y qué significa formalizar un negocio. También se enseña cómo emitir boletas y facturas, cuáles son los permisos que se deben obtener, como la resolución sanitaria y la patente municipal, además de explicar el funcionamiento de la patente de microempresa familiar”, indicó.

El Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC mantiene atención permanente todos los jueves en la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, ubicada en Lord Cochrane N.º 180, donde entrega asesoría técnica, orientación especializada y acompañamiento gratuito para apoyar tanto la creación como el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas.

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