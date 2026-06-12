Municipalidad de Quintero inicia programa de nivelación de estudios en Mantagua

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La iniciativa busca brindar oportunidades educativas a vecinos rurales para mejorar su desarrollo personal y laboral.

Con una jornada de bienvenida realizada el lunes 8 de junio en la sede de la Junta de Vecinos de Mantagua, la Municipalidad de Quintero dio inicio a la primera ejecución del Programa de Acompañamiento para la Nivelación de Estudios en esta localidad rural, marcando un importante hito para el fortalecimiento de las oportunidades educativas en el territorio.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), en conjunto con la Delegación Rural, la Oficina de Becas y el equipo municipal encargado de la Nivelación de Estudios, con el objetivo de acompañar a vecinos y vecinas que desean completar su enseñanza básica o media, mejorando sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Durante la actividad, la directora de Desarrollo Comunitario, Marianna Herrera, destacó el trabajo colaborativo realizado para acercar este beneficio a la comunidad. “Hoy nos encontramos en la ejecución del Programa de Nivelación de Estudios en Mantagua junto al equipo municipal de la Delegación Rural, DIDECO, la Oficina de Becas y el encargado de Nivelación de Estudios, trabajando de forma colaborativa en el territorio. Queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes del sector rural de Mantagua y valorar que se den esta oportunidad de continuar sus estudios. A nombre de nuestro alcalde Rolando Silva Fuentes y del Concejo Municipal, agradecemos la confianza de nuestros usuarios y reafirmamos nuestro compromiso de acercar los programas sociales a las comunidades”, señaló.

Por su parte, el encargado del Programa de Nivelación de Estudios, Nicolás Bolívar, valoró la llegada de esta iniciativa a la localidad. “Estamos felices de poder darle la bienvenida a los vecinos y vecinas de las zonas rurales a nuestro programa de acompañamiento municipal para la Nivelación de Estudios. Es voluntad de nuestro alcalde Rolando Silva y del municipio acercar estos programas sociales a los sectores rurales. El año pasado estuvimos en Loncura y Valle Alegre, y este año Mantagua fue seleccionada para recibir este importante apoyo. Además, las inscripciones continúan abiertas para quienes aún deseen participar”, explicó.

La actividad también contó con el testimonio de Erika Aguirre, una de las participantes del programa, quien destacó el impacto que esta oportunidad tendrá en su vida. “Está muy buena la idea porque nos da la oportunidad a quienes hace muchos años dejamos de estudiar y no pudimos terminar. Esto ayuda mucho a las personas que necesitan completar sus estudios para acceder a mejores oportunidades laborales. Agradezco lo que están haciendo y las gestiones del alcalde Rolando Silva, porque es una gran ayuda para quienes vivimos en sectores donde muchas veces cuesta más acceder a este tipo de programas”, manifestó.

El Programa de Acompañamiento para la Nivelación de Estudios busca eliminar barreras de acceso a la educación y entregar herramientas concretas para que más vecinos y vecinas puedan cumplir sus metas académicas, fortalecer su desarrollo personal y ampliar sus oportunidades de inserción laboral. Con iniciativas como esta, la Municipalidad de Quintero continúa acercando los programas sociales a todos los rincones de la comuna, reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y la igualdad de oportunidades para las familias de la Península, Loncura y los sectores rurales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.