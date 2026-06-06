Municipalidad de Quintero lideró limpieza del Humedal Los Juanes en el Día Mundial del Medio Ambiente

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Con la participación de diversas instituciones, se retiraron residuos que afectaban el entorno natural, buscando generar conciencia sobre el cuidado de estos importantes ecosistemas comunales.

Con una activa participación de instituciones públicas y privadas, la Municipalidad de Quintero desarrolló una jornada de limpieza en el Humedal Los Juanes, ubicado en el sector de Ritoque, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La actividad fue organizada por el Departamento de Medio Ambiente del municipio y contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), la empresa Reciclador y el Departamento de Servicios Generales, quienes unieron esfuerzos para contribuir a la protección y conservación de este importante ecosistema comunal.

El Humedal Los Juanes, emplazado entre la península de Quintero y las dunas de Ritoque, posee una superficie aproximada de 28,6 hectáreas y constituye un espacio de gran valor ambiental por la biodiversidad que alberga y los servicios ecosistémicos que entrega al territorio.

Durante la jornada se retiraron diversos residuos que afectaban el entorno natural, entre ellos plásticos, botellas, vidrios, cartones, colchones y otros elementos voluminosos depositados de manera irregular en los accesos al humedal.

La jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, Lizet Lobos, destacó la importancia de generar conciencia sobre el cuidado de estos espacios naturales.

“Entendemos que todo lo que nosotros generamos como residuos llega directamente a las napas subterráneas del humedal y también perjudica su flora y fauna. Por lo tanto, necesitamos hacer un llamado a la comunidad para que nos colabore en la limpieza y el cuidado de estos ecosistemas, pensando no solo en nosotros, sino también en las futuras generaciones”, señaló.

La profesional agregó que durante los trabajos se encontraron distintos tipos de residuos que podrían haber sido gestionados adecuadamente mediante los sistemas de reciclaje y disposición existentes en la comuna.

“Hemos encontrado desde plásticos, botellas, vidrios y cartones hasta colchones y residuos voluminosos. Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad para utilizar los puntos de reciclaje y evitar depositar residuos en las vías o en los accesos a los humedales”, indicó.

Por su parte, la teniente Macarena Cartes, oficial de la Fuerza Aérea de Chile encargada del grupo de trabajo participante en la actividad, valoró la instancia de colaboración entre instituciones y comunidad.

“Hemos tenido un arduo trabajo y hemos retirado una gran cantidad de basura, incluyendo materiales que pueden ser reciclados. Estamos aquí apoyando a la comunidad y fortaleciendo nuestro vínculo con el medio ambiente”, expresó.

La campaña permitió mejorar las condiciones de acceso al Humedal Los Juanes y reforzar el mensaje sobre la necesidad de proteger los ecosistemas locales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la comuna.

Finalmente, la Municipalidad de Quintero reitera el llamado a la comunidad a cuidar los humedales, hacer un uso responsable de los sistemas de disposición de residuos y sumarse a las acciones de protección ambiental, contribuyendo así a preservar estos valiosos espacios naturales para las futuras generaciones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.