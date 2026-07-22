Municipalidad de Quintero refuerza apoyo a comunidades rurales tras sistema frontal

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Autoridades municipales y regionales se reunieron con vecinos de San Ramón para coordinar la restitución de servicios básicos y evaluar los daños tras el reciente sistema frontal.

Con el objetivo de abordar las dificultades que enfrentaron los vecinos de la localidad de San Ramón producto del sistema frontal, la Municipalidad de Quintero realizó este martes 21 de julio una reunión de coordinación con autoridades regionales y representantes de la comunidad. En la instancia, se analizaron principalmente los problemas derivados de la interrupción del suministro eléctrico y la falta de conectividad telefónica.

El encuentro contó con la participación del alcalde (s) de Quintero, César Garrido Jara; la directora de Desarrollo Comunitario, Marianna Herrera Vásquez; el seremi de Energía, Celso Quezada Rioseco; la seremi de Medio Ambiente, Francisca Garay Retamal; el seremi de Deportes, Fernando López Paya, además de dirigentes vecinales de San Ramón y otras localidades rurales de la comuna. Cabe recordar que el paso del sistema frontal dejó más de 450 viviendas afectadas, árboles caídos y daños en el borde costero.

Durante la jornada, el alcalde (s) César Garrido Jara informó que se logró avanzar en la restitución del suministro eléctrico en la localidad. “Durante el término de la reunión se logró restablecer el sistema eléctrico, por lo tanto, ya la comunidad tiene energía. Como municipio queremos que nuestros vecinos de Quintero y de las comunidades rurales no sufran más de lo que tienen que padecer en estos tiempos difíciles”, señaló.

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Marianna Herrera, resaltó el trabajo articulado que ha desarrollado el municipio durante la emergencia. “Estamos trabajando colaborativamente, haciendo que la comunicación fluya entre los equipos municipales, los dirigentes y los vecinos, para llegar directamente al territorio y conocer cuáles son los temas prioritarios. Una vez que termine este frente de mal tiempo, nuestro trabajo continúa en cada una de las localidades rurales”, afirmó.

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