Municipalidad de Valparaíso convoca a nueva jornada voluntaria “Valpo Brilla con Todos”

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Cientos de voluntarios se darán cita este sábado 13 de junio para recuperar espacios públicos y fortalecer la vida en comunidad en Playa Ancha.

La Municipalidad de Valparaíso ha organizado una nueva versión de la jornada voluntaria “Valpo Brilla con Todos”, que se llevará a cabo este sábado 13 de junio a partir de las 09:00 horas en diversos sectores de Playa Ancha, incluyendo Pacífico, Viento Sur, Miramar y alrededores. El objetivo es congregar a cientos de voluntarios para revitalizar espacios públicos y fomentar la cohesión social.

La iniciativa contempla labores de limpieza y mejoramiento de áreas comunes, recuperación de infraestructura urbana, y atención directa a la comunidad, buscando construir barrios más limpios, seguros y acogedores. Durante las semanas previas, el municipio ha estado realizando diversas acciones en la zona, como reuniones con dirigentes vecinales, mejoras en aceras y accesos, y trabajos de limpieza y pintura.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, hizo un llamado a la participación activa de vecinos y dirigentes sociales. “Invitamos a todas las vecinas, vecinos, dirigentes sociales a participar de nuestra nueva versión del Valpo Brilla con Todos. ​Esta actividad, la hacemos para mejorar, recuperar y cuidar entornos de manera conjunta y, por supuesto, con una visión de educarnos entre todos y todas en el cuidado de nuestra ciudad, en su limpieza y mantención de los espacios comunes”, señaló.

Para la jornada, se contará con el apoyo de funcionarios municipales de diversas direcciones, incluyendo Operaciones, Asistencia Técnica, Parques y Jardines, y Aseo, además de la colaboración de los voluntarios. La invitación está abierta a todos quienes deseen sumarse a esta causa, recordando que la primera versión de esta exitosa actividad tuvo lugar el año pasado en el paseo Wheelwright y en el sector alto de Playa Ancha.

Adicionalmente, se habilitará un espacio dedicado a la tenencia responsable de mascotas. El equipo veterinario de la Dirección de Medioambiente realizará un operativo de vacunación antirrábica y óctuple para 30 perros, además de la instalación de microchips. La atención se efectuará en la junta de vecinos Miramar Bajo, con inscripciones en la OMZ Quebrada Verde.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.