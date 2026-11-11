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La iniciativa municipal, financiada con recursos propios, busca acercar la atención preventiva, vacunación y chipeo a las mascotas de las familias porteñas.

Con el objetivo de fortalecer la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios, la Municipalidad de Valparaíso continúa desarrollando jornadas gratuitas de vacunación, desparasitación y chipeo para perros y gatos en diversos sectores de la comuna. A través de la Clínica Veterinaria Móvil, el municipio busca reducir las brechas en el cuidado animal, entregando atención preventiva directamente en los barrios.

El operativo más reciente tuvo lugar en la sede de la Junta de Vecinos N°111 Miramar, en Playa Ancha, donde fueron atendidos 30 animales. Durante la jornada, los perros recibieron vacunas antirrábica y séxtuple, además de antiparasitarios, mientras que a los gatos se les administró la vacuna antirrábica y triple felina. Asimismo, se realizó la instalación de microchips de identificación para ambas especies.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de estas acciones para el bienestar de las familias. “Porque sabemos que son parte de nuestras familias, del compromiso también que tenemos nosotros con las familias porteñas que tienen mascotas y que son responsables con ellas, siguen siendo para nosotros una prioridad. Por esta razón, vamos a continuar con los ciclos de vacunación, de chipeo gratuitos para perros y gatos para seguir acercando la atención veterinaria a las comunidades”, señaló la autoridad.

La comunidad valoró positivamente la iniciativa, destacando el alivio económico que representa para los dueños de mascotas. Nayadet Chamorro, vecina de Playa Ancha, comentó: “Lo encuentro maravilloso, porque todo ha subido tanto que ayuda al bolsillo y a poder preocuparse de nuestros bebés peludos. La vacuna ayuda a que no se enfermen, disminuyan las enfermedades y dejen de propagarlas, así que lo encuentro muy bueno”.

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