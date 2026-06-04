Municipalidad de Valparaíso fortalece su gestión con la implementación del Centro de Gobierno

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Un equipo multidisciplinario municipal se capacitó en un ciclo de talleres, gracias a una alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Laboratorio Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La Municipalidad de Valparaíso avanza en la implementación de su Centro de Gobierno, una iniciativa que busca asegurar el cumplimiento de las prioridades de la administración municipal y fortalecer la gestión de sus direcciones a través de un trabajo colaborativo constante.

En el marco de esta iniciativa, un equipo multidisciplinario del municipio participó en un ciclo inicial de talleres de asesoría técnica. Esta capacitación se llevó a cabo gracias a una alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Laboratorio Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Tras la finalización de los talleres, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de este avance. “La implementación del Centro de Gobierno constituye un importante avance en materia de la gestión municipal, pues nos permite dar cumplimiento a aquellos compromisos de campaña y también a los nuevos compromisos que vamos adquiriendo en nuestro trabajo territorial. Esto, sin lugar a dudas, es una mejora que va a traer una repercusión directa en el servicio que les entregamos a nuestros vecinos y vecinas. Esta medida se adoptó, también como una decisión estratégica y acorde a las necesidades que hoy día vemos en la comuna. Y, por supuesto, nos permite rendir cuentas de manera más transparente respecto de los avances logrados y los desafíos pendientes. Esta decisión la pudimos materializar gracias al trabajo colaborativo con la Universidad Adolfo Ibáñez y con el BID”, afirmó Nieto.

Por su parte, Marcela Correa, directora del Área de Apoyo a la Gestión Municipal del Laboratorio Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó el rol de este nuevo modelo. “Se desarrolló la asesoría para la instalación del Centro de Gobierno en la Municipalidad de Valparaíso. En las sesiones se trabajó mediante una metodología propia de este modelo de gestión. Los Centros de Gobierno se han hecho cada vez más relevantes en la gestión municipal, porque es una unidad que vela por el cumplimiento de las prioridades de la alcaldesa y apoya a todas las demás direcciones mediante un trabajo colaborativo permanente. Este modelo permite coordinar los esfuerzos, optimizar tiempos y entregar resultados a la ciudadanía”, señaló.

Los talleres fueron impartidos por Martín Alessandro, consultor internacional con experiencia en gestión por resultados y reformas de Centros de Gobierno, con una amplia trayectoria como asesor del BID, del Banco Mundial y de la OCDE en la modernización del Estado en América Latina y el Caribe.

El proceso de capacitación abarcó temas cruciales como el modelo de gestión y la identificación de prioridades estratégicas, la revisión de planes y la detección de oportunidades de mejora, el seguimiento y acompañamiento de las prioridades, así como la institucionalización y la hoja de ruta del Centro de Gobierno. La última sesión estuvo dedicada a la presentación y validación final de los resultados ante la alcaldesa Camila Nieto y otros actores relevantes, quienes formularon ajustes y adoptaron las definiciones necesarias para su implementación.

La culminación de este primer ciclo de talleres marca un hito significativo en la modernización de la gestión municipal de Valparaíso. Con un Centro de Gobierno activo y fortalecido, el municipio podrá tomar decisiones más estratégicas, alinear sus distintas reparticiones en torno a objetivos comunes y rendir cuentas de manera transparente a la ciudadanía sobre el progreso de los compromisos asumidos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.