Municipalidad de Valparaíso habilita refugio temporal para animales comunitarios ante sistema frontal
El recinto, habilitado en un galpón facilitado por Bomberos, busca resguardar a perros en situación de calle durante las intensas lluvias que afectan a la comuna.
Ante el sistema frontal que afecta a la zona, la Municipalidad de Valparaíso, en un esfuerzo conjunto con el Cuerpo de Bomberos y organizaciones animalistas, ha habilitado un refugio temporal para proteger a los animales comunitarios. El espacio, que funcionará al menos hasta este domingo, cuenta con el apoyo de las agrupaciones Dare y Cuchuflí y Negro para brindar alimentación y resguardo a los canes afectados por las precipitaciones.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien lideró la iniciativa junto a la concejala Jazmín Murillo, destacó la importancia de la colaboración institucional. “Sabíamos que existía una preocupación completamente atendible por los animales comunitarios frente a este sistema frontal y, por eso, desde el municipio nos sumamos a las gestiones para encontrar una alternativa que permitiera protegerlos. Quiero agradecer especialmente a la concejala Jazmín Murillo, al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y a las agrupaciones Dare y Cuchuflí y Negro por su compromiso y disposición para hacer posible este refugio temporal. Cuando las instituciones y la comunidad trabajan unidas, podemos entregar respuestas concretas”, señaló la jefa comunal.
El municipio apoyará el funcionamiento del recinto a través de la Dirección de Medio Ambiente y médicos veterinarios, quienes realizarán labores de chipeo, alimentación y cuidado. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a colaborar como voluntarios o mediante donaciones de alimento e insumos, las cuales se están recibiendo frente al Arco Británico, en avenida Brasil. Finalmente, se invitó a los vecinos a considerar la adopción responsable, informando que los detalles para conocer a los animales disponibles serán comunicados a través de las redes sociales oficiales del municipio.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.