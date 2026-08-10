10/08/2026
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Municipalidad de Valparaíso recupera Plaza Victoria con renovadas pileta, pérgola y baños

Marcelo Andrade Saez

La emblemática Plaza Victoria de Valparaíso luce una nueva imagen tras una inversión superior a los $260 millones, enfocada en la restauración patrimonial y la mejora de espacios comunitarios.

Alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, durante la inauguración de las obras en la pérgola de Plaza Victoria.

Con una renovada imagen luce la emblemática Plaza Victoria de Valparaíso, luego de la ejecución de una serie de obras destinadas a mejorar y recuperar algunos de sus principales elementos: la histórica pileta, la pérgola y los baños públicos. Las intervenciones buscan fortalecer las condiciones de este tradicional punto de encuentro de la comunidad porteña, resguardando además su valor patrimonial.

Vista general de la histórica pileta de Plaza Victoria tras su restauración.

Los trabajos de mejoramiento de la pérgola y los baños fueron financiados a través del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). En el caso de los baños, las obras contemplaron una nueva distribución para aumentar su dotación y ofrecer un espacio más cómodo y accesible, incluyendo el recambio de artefactos, cerámicos y sistemas eléctricos y sanitarios.

Detalle de la pérgola de Plaza Victoria tras las obras de mejoramiento.

Por su parte, la intervención de la pérgola consideró el mejoramiento de su techumbre, pisos y barandas, además de la apertura de su escalera principal para potenciar su uso como escenario. Durante la reapertura, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló: “Este día sábado 8 de agosto hemos dado el vamos e inaugurado tanto la pileta de la Plaza Victoria como la Pérgola y los renovados baños. Estos baños van a ser parte de una red de baños públicos que estamos trabajando en Valparaíso”.

Uno de los hitos principales fue la restauración de la histórica pileta, inaugurada en 1870. Los trabajos permitieron recuperar el conjunto escultórico de hierro mediante la remoción de capas de pintura, la estabilización del metal y la reposición de piezas faltantes mediante moldes originales, resguardando la unidad artística de esta obra creada por la fundición francesa Val d’Osne.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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