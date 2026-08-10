Municipalidad de Valparaíso recupera Plaza Victoria con renovadas pileta, pérgola y baños

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La emblemática Plaza Victoria de Valparaíso luce una nueva imagen tras una inversión superior a los $260 millones, enfocada en la restauración patrimonial y la mejora de espacios comunitarios.

Con una renovada imagen luce la emblemática Plaza Victoria de Valparaíso, luego de la ejecución de una serie de obras destinadas a mejorar y recuperar algunos de sus principales elementos: la histórica pileta, la pérgola y los baños públicos. Las intervenciones buscan fortalecer las condiciones de este tradicional punto de encuentro de la comunidad porteña, resguardando además su valor patrimonial.

Los trabajos de mejoramiento de la pérgola y los baños fueron financiados a través del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). En el caso de los baños, las obras contemplaron una nueva distribución para aumentar su dotación y ofrecer un espacio más cómodo y accesible, incluyendo el recambio de artefactos, cerámicos y sistemas eléctricos y sanitarios.

Por su parte, la intervención de la pérgola consideró el mejoramiento de su techumbre, pisos y barandas, además de la apertura de su escalera principal para potenciar su uso como escenario. Durante la reapertura, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló: “Este día sábado 8 de agosto hemos dado el vamos e inaugurado tanto la pileta de la Plaza Victoria como la Pérgola y los renovados baños. Estos baños van a ser parte de una red de baños públicos que estamos trabajando en Valparaíso”.

Uno de los hitos principales fue la restauración de la histórica pileta, inaugurada en 1870. Los trabajos permitieron recuperar el conjunto escultórico de hierro mediante la remoción de capas de pintura, la estabilización del metal y la reposición de piezas faltantes mediante moldes originales, resguardando la unidad artística de esta obra creada por la fundición francesa Val d’Osne.

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