Municipalidad de Valparaíso recupera Plaza Victoria con renovadas pileta, pérgola y baños

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La emblemática Plaza Victoria de Valparaíso luce una nueva imagen tras una inversión superior a los $260 millones, enfocada en la restauración patrimonial y la mejora de espacios comunitarios.

Con una renovada imagen luce la emblemática Plaza Victoria de Valparaíso, luego de la ejecución de una serie de obras destinadas a mejorar y recuperar algunos de sus principales elementos: la histórica pileta, la pérgola y los baños públicos. Las intervenciones buscan fortalecer las condiciones de este tradicional punto de encuentro de la comunidad porteña, resguardando además su valor patrimonial.

Los trabajos de mejoramiento de la pérgola y los baños fueron financiados a través del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). En el caso de los baños, las obras contemplaron una nueva distribución, recambio de artefactos y sistemas eléctricos, mientras que la pérgola renovó su techumbre, pisos y barandas para potenciar su uso como escenario cultural.

Durante la reapertura, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló: “Este día sábado 8 de agosto hemos dado el vamos e inaugurado tanto la pileta de la Plaza Victoria como la Pérgola y los renovados baños. Estos baños van a ser parte de una red de baños públicos que estamos trabajando en Valparaíso. Además, ya estamos construyendo y remodelando los del Parque Italia y también, los de la Plaza Aníbal Pinto, lo que sin duda son buenas noticias para la ciudad”. La autoridad agregó: “Invitamos a la comunidad a cuidar Valparaíso, a no rayarlo y a cuidar esta inversión de más de $260 millones de pesos que hemos recibido y ejecutado en mi gestión como alcaldesa”.

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