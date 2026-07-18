Municipalidad de Valparaíso retira pasarela Balmaceda ante riesgo de colapso por sistema frontal

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La estructura fue desmontada de manera anticipada tras sufrir daños por impactos, en una intervención financiada con recursos municipales por $11 millones.

La Municipalidad de Valparaíso realizó este sábado el retiro de la pasarela peatonal Balmaceda, ubicada en el sector Yolanda de Avenida España, como parte de las medidas de emergencia adoptadas tras el sistema frontal que afecta a la región y que incrementó significativamente el riesgo de colapso de la estructura. Ante el deterioro y el peligro que representaba para peatones y automovilistas, el municipio determinó el cierre preventivo de la vía e inició las gestiones para concretar su retiro mediante un trato directo.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien inspeccionó las labores junto al equipo de Operaciones, señaló que “hemos iniciado aquello con lo que nos comprometimos, a propósito de la emergencia, junto con el delegado presidencial y también al gobernador regional, que básicamente implica hacer el retiro de esta pasarela, la cual ha sido chocada innumerables veces y que la semana pasada tuvo el último impacto, dejándola en las peores condiciones. Gracias a nuestras tramitaciones de la gestión de emergencias, hoy mantenemos estos trabajos”.

En paralelo al retiro de la pasarela, los equipos municipales continúan desarrollando labores de despeje de caminos y limpieza en distintos sectores de la comuna. Durante la jornada se informó que el sistema de alerta municipal registra 971 requerimientos ciudadanos, concentrándose una parte importante de ellos en cortes de suministro eléctrico, situación por la cual la alcaldesa sostuvo gestiones directas con Chilquinta para priorizar la reposición del servicio.

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