Cargando... Cargando...

Las intervenciones contemplaron jornadas de limpieza, retiro de basura y cierres perimetrales en terrenos que presentaban problemas de insalubridad e inseguridad, gracias al trabajo coordinado entre el municipio y las comunidades.

Con espacios más limpios, ordenados y seguros cuentan hoy los vecinos y vecinas de los cerros Toro y Santo Domingo, luego de los operativos de recuperación impulsados por la Municipalidad de Valparaíso junto a las comunidades de ambos sectores, que permitieron intervenir sitios abandonados que durante años presentaron problemas de acumulación de basura e inseguridad.

Los trabajos se concentraron en un terreno colindante con el Club Deportivo Juventud Cochrane y calle Perdices, en el cerro Toro, y en un sitio ubicado junto a la escalera Jotabeche, en el cerro Santo Domingo. Ambos lugares registraban importantes focos de insalubridad, además de situaciones que afectaban la seguridad y tranquilidad de quienes viven y transitan por estos barrios.

Tras recorrer los sectores intervenidos, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de impulsar iniciativas junto a las organizaciones vecinales para mejorar los espacios comunes de la ciudad. “Este tipo de intervenciones no solo dan positivos resultados en cuanto a la recuperación de espacios que son necesarios dentro de nuestra comuna y sobre todo dentro del Barrio Puerto, sino que también demuestran que podemos sacar adelante Valparaíso con un trabajo conjunto con nuestros vecinos, vecinas y las dirigencias sociales de nuestra ciudad. Las labores de limpieza que desarrollamos convierten estos espacios en lugares armónicos, pero sobre todo se convierten en lugares seguros para que nuestros vecinos puedan seguir habitando. Por ello, voy a seguir impulsando acciones de recuperación de espacios públicos en distintos lugares de nuestra ciudad”, sostuvo.

Una de las principales beneficiadas fue la comunidad del cerro Toro, donde la presidenta de la junta de vecinos, Janet Figueroa, valoró el trabajo realizado para recuperar un terreno que se había transformado en un basural. “Esta es una iniciativa de alto impacto que realizó la Municipalidad, porque esto era un gran basural, que traía roedores, mal olor y era una cosa que no terminaba nunca. Así que, por intermedio de la OMZ, se hicieron las gestiones junto con nosotros para limpiarlo y trabajar con la comunidad para concretar este proyecto”, explicó.

En el cerro Santo Domingo, Carlos Curriñir, residente del sector, manifestó que estas labores representan un avance para el barrio. “Se ve que hay un avance, limpieza y no hay tanta delincuencia. Hay que mejorar eso, por ello, se está trabajando. Estamos agradecidos de la Municipalidad, porque nos ha dado el apoyo y ha permitido salir de un lugar que era muy peligroso. Hay muchas familias y niños que bajan por esta escalera y tenemos problemas por la delincuencia. Por eso, estamos agradecidos y esperando hacer más cosas”, sostuvo.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

