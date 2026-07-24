Municipio asegura recursos para pavimentar calle Julio Zepeda tras décadas de espera en Peñablanca

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El Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó por unanimidad los fondos para completar una inversión superior a $145 millones, beneficiando a los vecinos del sector Paicaví.

El Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó por unanimidad los recursos que permitirán avanzar en la pavimentación de calle Julio Zepeda, entre Colo Colo y Tucapel, en el sector Paicaví de Peñablanca. La iniciativa responde a una necesidad arrastrada durante décadas y forma parte del trabajo municipal para mejorar las condiciones de sectores históricamente postergados de la comuna.

El acuerdo autoriza una modificación presupuestaria de $15.997.000, correspondiente al aporte municipal para el 35° llamado del Programa de Pavimentación Participativa. El proyecto contempla la intervención de 124 metros lineales y una inversión total de $145.426.000, de los cuales $129.429.000 serán aportados por SERVIU.

El alcalde Nelson Estay destacó que este avance permitirá entregar una solución concreta a las familias del sector. “Este es un sector muy postergado y hoy, por fin, contamos con los recursos suficientes para realizar una obra que beneficiará a una calle completa. La gente tiene que confiar en que los funcionarios municipales están haciendo la pega, están trabajando bien y que vamos avanzando”, afirmó.

La presidenta de la Junta de Vecinos Paicaví, Cristina Villarroel, recordó que la comunidad ha esperado durante décadas la urbanización y pavimentación del lugar. “Yo vivo ahí hace 70 años y toda la vida ha sido una calle de tierra, por eso para nosotros esto es algo maravilloso. Le doy las gracias al alcalde y a los concejales; el alcalde es quien más se ha movido en esto. Era una obra que necesitábamos con urgencia”, manifestó.

Por su parte, Katherine Ramos, vecina e integrante de la Junta de Vecinos Paicaví, valoró el avance como un paso importante para las familias que todavía enfrentan carencias de infraestructura básica. “Es un aporte muy grande para todos los vecinos que no cuentan con beneficios tan básicos como el agua. Sabemos que esto ayudará a muchas familias y estamos muy felices, porque este proyecto lleva muchos años”, sostuvo.

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