Municipio de Algarrobo realiza cuarto COGRID comunal y refuerza medidas ante sistema frontal

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Autoridades comunales evaluaron el estado de la comuna, coordinaron nuevas acciones preventivas y reforzaron las medidas de seguridad en el borde costero y establecimientos educacionales.

La Municipalidad de Algarrobo encabezó este viernes la cuarta sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Comunal, instancia que reunió a equipos municipales, organismos de emergencia e instituciones públicas para evaluar la evolución del sistema frontal y definir las acciones preventivas para las próximas jornadas.

Durante la reunión, se informó que la emergencia en el sector del Club Deportivo Nacional está controlada, mientras que en Playa El Pejerrey se verificó una afectación de 60 metros en el muro de contención. Ante esto, el COGRID determinó el cierre total y permanente del sector debido al riesgo para los peatones, coordinando con la Dirección de Obras Portuarias un proyecto de enrocado y reparación definitiva.

En materia de infraestructura y servicios, se confirmó la suspensión de clases para el lunes 20 de julio, mientras que en salud, el CESFAM y las postas rurales retomarán su atención presencial habitual a partir del lunes. El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “Desde el primer momento hemos mantenido un trabajo permanente y coordinado con todos los organismos de emergencia para proteger a nuestros vecinos y vecinas. Este cuarto COGRID nos permite evaluar el estado de la comuna, priorizar las intervenciones y seguir tomando decisiones oportunas para enfrentar los efectos de este sistema frontal”.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado al autocuidado: “Si bien gran parte de las situaciones se encuentran controladas gracias al trabajo preventivo desarrollado por nuestros equipos, seguimos atentos a los sectores que presentan mayor riesgo, especialmente en el borde costero. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar los cierres preventivos y no ingresar a zonas que representan un peligro, ya que el autocuidado es fundamental para resguardar la seguridad de todos”.

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