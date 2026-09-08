Municipio de La Ligua destinará 15 millones de pesos para apoyar a floricultores de Longotoma

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El aporte municipal permitirá a los productores afectados por los temporales de julio adquirir materiales para reparar sus invernaderos y reactivar sus cultivos.

El Municipio de La Ligua anunció una inversión de 15 millones de pesos destinada a apoyar a los floricultores de la localidad de Longotoma, quienes sufrieron graves daños en sus instalaciones debido a los temporales registrados el pasado mes de julio. Esta ayuda, que se entregará en materiales, está dirigida específicamente a aquellos productores que no fueron beneficiados por la ficha FIBE.

El alcalde de La Ligua, Patricio Pallares Valenzuela, destacó el compromiso de la administración y del Concejo Municipal con los trabajadores del sector. “Desde el primer momento de los temporales hemos estado en contacto con la señora Eliana, trabajando de la mano para ver las diferentes problemáticas. Hemos estado preocupados de las APR, de su comunidad y ahí hemos llegado con maquinaria. También apoyando a las familias más vulnerables, apoyados por el Concejo Municipal, que también es importante decirlo. El Concejo ha estado en pleno apoyando estas iniciativas. Ahora el aporte en materiales para los floricultores que tienen sus naves dañadas. Perdieron su trabajo y lo han pasado bastante mal. No los hemos dejado solos, los estamos apoyando”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, Eliana Fernández Maturana, presidenta de la Agrupación de Floricultores de Longotoma, valoró la gestión tras semanas de incertidumbre. “Hemos estado un poco ansiosos porque en realidad ya ha pasado un tiempo desde la última lluvia grande que causó harto estrago. La gente está preocupada, sabemos que va a llegar ayuda, pero al final la ayuda no se ha concretado. Entonces estamos gestionando con el Municipio un pequeño aporte, una pequeña subvención, que nos permita comprar un poquito de materiales y poder reparar nuestros invernaderos. Así que contenta”, expresó.

La entrega de este beneficio será canalizada a través de la Agencia de Desarrollo Económico del Municipio, entidad que realizará un análisis caso a caso. Hernán Romero Gómez, encargado de dicha agencia, explicó: “Hoy día el Municipio va a entregar cerca de 15 millones de pesos en ayuda a la gente que no tuvo beneficio a través de la ficha FIBE. Con esta ficha socioeconómica que llenó la agencia de desarrollo económico, se va a poder detectar quienes fueron los beneficiados”.

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