Municipio de Limache inicia aplicación de Ficha Básica de Emergencia tras sistema frontal

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El equipo social municipal comenzó el despliegue en terreno para catastrar a los vecinos afectados por las recientes lluvias.

El equipo social de la Municipalidad de Limache dio inicio este miércoles a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento fundamental para evaluar el estado de afectación de las viviendas tras el reciente sistema frontal que afectó a la zona.

Durante la emergencia, el municipio habilitó un sistema para que los vecinos y vecinas pudieran reportar los daños en sus hogares. A partir de este registro, los funcionarios municipales comenzaron el proceso de visitas en terreno para formalizar la aplicación de la ficha y canalizar las ayudas correspondientes.

Esta labor busca levantar información precisa sobre los daños sufridos por las familias, permitiendo una respuesta coordinada y eficiente ante las necesidades surgidas tras el paso del frente de mal tiempo.

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