20/07/2026
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Municipio de Limache inicia aplicación de Ficha Básica de Emergencia tras sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

El equipo social municipal comenzó el despliegue en terreno para catastrar a los vecinos afectados por las recientes lluvias.

Funcionaria municipal aplicando la Ficha Básica de Emergencia a una vecina en Limache.

El equipo social de la Municipalidad de Limache dio inicio este miércoles a la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento fundamental para evaluar el estado de afectación de las viviendas tras el reciente sistema frontal que afectó a la zona.

Equipo social de Limache realizando el catastro de daños en terreno.

Durante la emergencia, el municipio habilitó un sistema para que los vecinos y vecinas pudieran reportar los daños en sus hogares. A partir de este registro, los funcionarios municipales comenzaron el proceso de visitas en terreno para formalizar la aplicación de la ficha y canalizar las ayudas correspondientes.

Funcionaria municipal entrevistando a una vecina afectada por el sistema frontal.

Esta labor busca levantar información precisa sobre los daños sufridos por las familias, permitiendo una respuesta coordinada y eficiente ante las necesidades surgidas tras el paso del frente de mal tiempo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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