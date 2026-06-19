Municipio de Limache y PDI refuerzan compromiso de colaboración por la seguridad de la comuna

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En el marco del aniversario institucional, ambas entidades destacaron el trabajo conjunto y la coordinación permanente en beneficio de la comunidad.

En el contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Policía de Investigaciones (PDI), la Municipalidad de Limache relevó la importancia del trabajo colaborativo que desarrolla junto a la institución policial, destacando los avances en materia de seguridad comunal.

El trabajo en colaboración con la PDI es fundamental, no solo por la infraestructura que hoy posee la comuna con la construcción e inauguración del nuevo cuartel de la BICRIM, también por el trabajo sostenido que se articula a través del Consejo de Seguridad Comunal, instancia mensual en la que se priorizan problemáticas y se coordinan acciones concretas para enfrentar distintas situaciones.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, participó de la ceremonia de aniversario institucional y destacó el trabajo de vinculación y avances en seguridad: “valoramos positivamente el trabajo que se ha venido desarrollando, la disposición de la institución para trabajar en conjunto con la municipalidad, e incluso en actividades masivas como la que hemos desarrollado este año, como el Festival de Imagen, Vive y Folklore, ellos han logrado generar operativos que permiten que podamos seguir trabajando colaborativamente. Por eso, valoramos más que positivamente este aniversario que tiene la institución y el trabajo desarrollado en la comuna”.

El Jefe de la BICRIM Limache, Subprefecto Carlos Zumarán, destacó: “Mantenemos una cercanía con la Municipalidad de Limache. Hemos tenido un contacto muy cercano, sobre todo con el equipo de Seguridad Municipal. Hemos coordinado procedimientos junto a ellos en permanente contacto. Hoy en nuestro aniversario también hemos contado con la presencia del alcalde y el equipo y hemos recibido sus saludos”.

Destaca la importancia de generar espacios que faciliten el acceso a la denuncia, promoviendo instancias conjuntas que permitan a vecinos y vecinas conocer los mecanismos disponibles ante hechos que ocurren en la comuna.

A lo anterior se suma la activa participación de la PDI en diversas actividades masivas desarrolladas en Limache, como el Festival Limache Vive el Folklore, donde la institución ha implementado operativos preventivos que contribuyen al resguardo de la comunidad y al correcto desarrollo de las actividades.

Ambas instituciones destacaron la importancia de seguir profundizando esta alianza estratégica, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes de Limache.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.