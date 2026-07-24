Municipio de Llay Llay logra aprobación clave para la construcción del nuevo Puente Merino

Cargando... Cargando...

Tras dos años de gestiones, la Dirección General de Aguas dio luz verde técnica al proyecto de más de 4 mil millones de pesos que reemplazará el viaducto destruido en 2024.

La comuna de Llay Llay recibió una noticia trascendental para su conectividad: la Dirección General de Aguas (DGA) otorgó la aprobación técnica para el nuevo Puente Merino. Este viaducto, con más de 100 años de historia, resultó gravemente dañado durante las intensas lluvias de 2024, obligando a la instalación de un puente mecano provisional para mantener el flujo vehicular.

El proyecto, cuya inversión supera los 4 mil millones de pesos, cuenta con el compromiso de financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso. La obtención de este permiso, que habitualmente demora más de cinco años, fue lograda en un periodo de solo dos años gracias a un trabajo técnico y administrativo intensivo por parte del municipio.

“Con hechos más que con palabras se consiguen las cosas y esta aprobación de la DGA para concretar el Puente Merino es un gran ejemplo, al conseguir en 2 años lo que generalmente toma más de 5. Muestra que desde el día uno hemos comenzado de manera seria y muy técnica, a elaborar esta iniciativa desde el diseño y las aprobaciones, junto a la búsqueda de financiamiento, siendo ambas trascendentales y lo estamos consiguiendo. Agradezco enormemente a los equipos municipales que han estado con su experticia apoyando la concreción del nuevo Puente Merino, el ingreso más importante a nuestra comuna de Llay Llay”, expresó el alcalde Edgardo González Arancibia.

Tras superar este hito, el proceso continúa con las autorizaciones sectoriales restantes. Se espera que el trámite administrativo finalice antes de fin de año, permitiendo así avanzar hacia la etapa de construcción de esta infraestructura crítica para la comuna.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

