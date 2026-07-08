Municipio de Valparaíso obtiene histórica Certificación Ambiental Nivel Básico

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La Municipalidad de Valparaíso alcanzó un hito en su gestión ambiental al obtener la certificación SCAM y el reconocimiento por el cumplimiento del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático.

Tras años de intentos, la Municipalidad de Valparaíso logró obtener la Certificación Ambiental Municipal en su Nivel Básico, marcando un paso fundamental para consolidar una gestión más verde y consciente en la comuna. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un modelo voluntario que permite a los municipios integrar el factor ambiental en su orgánica, infraestructura y servicios a la comunidad.

En paralelo, el municipio recibió el Certificado de Cumplimiento del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), un instrumento técnico-estratégico desarrollado con el apoyo del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el PNUD. Este plan contempla medidas de mitigación y adaptación frente a la crisis climática.

Al respecto, la alcaldesa (s), Javiera García, señaló: “Estamos muy contentos de habernos certificado a Nivel Básico. Si bien es una certificación voluntaria, demuestra el compromiso que tiene el municipio con el medioambiente, con su cuidado, con la gestión de los recursos asociados a las mejoras medioambientales, pero también, con un trabajo mancomunado con la ciudadanía”.

Por su parte, la seremi de Medioambiente, Francisca Garay, destacó la relevancia de este proceso: “Ustedes han ingresado al programa voluntariamente y han constituido un Comité Ambiental Comunal, que es una organización donde la comunidad se compromete con el medioambiente. Por lo tanto, es muy relevante para el municipio estar en el SCAM, lo valoramos profundamente e invitamos a seguir avanzando en este desafío que es el cuidado del medioambiente con acciones concretas”.

El logro fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Comité Ambiental Municipal (CAM) y el Comité Ambiental Comunal (CAC). Con este avance, el municipio porteño se prepara para implementar su Estrategia Ambiental Comunal, enfocada en la gestión de residuos, tenencia responsable, protección del recurso hídrico y áreas verdes.

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