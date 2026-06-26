Municipio de Valparaíso y Carabineros avanzan en la recuperación de espacios públicos en avenida Pedro Montt

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Seis operativos conjuntos realizados desde comienzos de junio han permitido cursar citaciones municipales, retirar carros y efectuar más de 360 controles preventivos en uno de los principales ejes de la ciudad.

Como parte del Plan de Despeje y Recuperación de Espacios impulsado por la administración de la alcaldesa Camila Nieto, el Municipio de Valparaíso y Carabineros continúan desarrollando una serie de fiscalizaciones en avenida Pedro Montt con el objetivo de resguardar el libre tránsito de peatones, fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos para el uso de la comunidad.

La intervención forma parte de un trabajo sostenido que ya suma seis operativos conjuntos realizados desde comienzos de junio en este importante sector de la ciudad. Como resultado de estas acciones, se han cursado 17 citaciones municipales, se ha concretado el retiro de carros utilizados para el comercio irregular y se han efectuado más de 360 controles preventivos, entre controles de identidad y vehiculares realizados por Carabineros.

Además, los operativos han permitido la detención de alrededor de cinco personas por infracciones a la Ley 20.000, órdenes de detención vigentes y otras causas, reforzando así la presencia institucional y las labores de fiscalización en uno de los principales corridors urbanos de Valparaíso.

Estas acciones responden a las solicitudes planteadas por vecinas y vecinos, quienes han manifestado la necesidad de contar con espacios más seguros, ordenados y accesibles para quienes transitan diariamente por el sector. En paralelo, el municipio ha desarrollado jornadas de orientación y acompañamiento dirigidas al comercio ambulante, con el propósito de promover la regularización de sus actividades.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de este trabajo coordinado señalando que “sabemos que la recuperación de los espacios públicos es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos. Y es por eso, que hemos impulsado un trabajo que es bien coordinado entre nuestros equipos municipales y Carabineros de Chile para avanzar en ordenar y en dar seguridad a sectores que son importantes como es la Avenida Pedro Montt. Ahora, comenzamos a hacer un trabajo relevante junto a Carabineros en lo que hemos denominado el sector A, que es aquel sector que va desde la Avenida Argentina hasta Simón Bolívar, haciendo en diversos días, operativos que buscan precisamente dotar de mayor ordenamiento y seguridad este espacio público. Y eso, obedece a nuestro compromiso, que es seguir recuperando la calle para los estudiantes, los trabajadores, las familias y todas las personas que transitan por la ciudad”.

La jefa comunal agregó que “estas medidas se complementan con acciones de orientación y acompañamiento para promover la regularización de actividades comerciales, porque creemos que la recuperación de Valparaíso requiere tanto fiscalización como trabajo colaborativo con la comunidad”.

Desde el municipio reafirmaron su compromiso de continuar desarrollando operativos de recuperación y prevención en distintos puntos de la comuna, contribuyendo a disminuir delitos e incivilidades y mejorando la calidad de vida de vecinos, vecinas y visitantes.

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