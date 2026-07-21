Municipio de Viña del Mar abre catastro digital para agilizar beneficios tras emergencia climática

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El sistema de pre catastro digital permite a las familias registrar daños anticipadamente para optimizar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y priorizar la ayuda estatal.

Con un fuerte despliegue territorial y el apoyo de herramientas tecnológicas, el Municipio de Viña del Mar avanza en la realización del catastro que permitirá a las familias afectadas por la reciente emergencia meteorológica acceder a los beneficios de recuperación anunciados por el Gobierno. Los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) se encuentran recorriendo la comuna para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento oficial que determina el nivel de afectación de los hogares.

Para optimizar el proceso y los tiempos de respuesta, el municipio desarrolló una plataforma de pre catastro digital. A través de este sistema, los afectados pueden registrar su información, describir el tipo de daño sufrido, adjuntar fotografías y georreferenciar su vivienda. Esta información permite planificar las rutas de atención y priorizar los casos de mayor urgencia antes de la visita en terreno.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que esta herramienta busca fortalecer la respuesta municipal y facilitar el acceso de las familias a los beneficios. La jefa comunal afirmó que “nuestro compromiso es llegar de manera rápida y oportuna a quienes más lo necesitan. Este sistema de precatastro nos permite organizar de mejor forma el despliegue territorial, optimizar los recursos municipales y apoyar el trabajo que realizan nuestros equipos en terreno. La tecnología no reemplaza la FIBE, sino que la complementa para entregar una atención más eficiente y cercana”.

Los vecinos pueden realizar sus denuncias por problemas en viviendas y enseres a través del sitio web https://digital.imv.cl/fichafibe. Cabe señalar que, previo al sistema frontal, el municipio realizó un operativo preventivo entregando más de 2.000 ayudas de mitigación, como sacos de arena y polietileno, para reducir el impacto de las lluvias en los sectores de mayor riesgo.

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