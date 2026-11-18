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La iniciativa busca fortalecer el comercio local, promover el turismo y dinamizar la economía de la ciudad a través de la decoración festiva de los establecimientos comerciales.

Con el objetivo de visibilizar el valor social y cultural de los establecimientos comerciales de calle Valparaíso y vías aledañas, el Municipio de Viña del Mar ha lanzado el primer concurso municipal de “Vitrinas Navideñas 2026”. Esta iniciativa, impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico, busca fomentar la recuperación del espacio público y el dinamismo económico en la comuna.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de este evento para la comunidad: “Viña del Mar ya comienza a prepararse para la Navidad y queremos que esta celebración también sea una oportunidad para fortalecer nuestro comercio local, apoyar a nuestros emprendedores y dinamizar la economía de la ciudad”.

La jefa comunal añadió: “Invitamos a los comerciantes a ser parte de este concurso, porque queremos que las familias recorran, disfruten y vivan el espíritu navideño en nuestros barrios y espacios comerciales, mientras apoyamos a quienes dan vida a nuestra economía local”.

Los locales interesados, ubicados desde la Plaza Vergara hacia el poniente, podrán inscribirse hasta el 29 de noviembre a través del formulario disponible en www.munivina.cl. Los participantes contarán con la asesoría de estudiantes de Diseño de Ambientes del DUOC UC Viña del Mar para la decoración de sus vitrinas, la cual deberá realizarse entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre. La premiación final se llevará a cabo el viernes 18 de diciembre en la Plaza María Luisa Bombal.

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