Municipio de Viña del Mar cierra plazas y Parque Quinta Vergara ante sistema frontal

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El municipio dispuso el cierre preventivo de áreas verdes y parques para evitar accidentes ante las fuertes rachas de viento que afectan a la comuna.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los transeúntes, el Municipio de Viña del Mar dispuso el cierre de plazas y del Parque de la Quinta Vergara, a fin de prevenir accidentes debido a las fuertes ráfagas de viento que está provocando el intenso sistema frontal que afecta a la zona.

La medida preventiva se extenderá mientras dure la emergencia y se aplicó en áreas verdes prioritarias debido al arbolado en su interior, tales como las plazas O’Higgins, Sucre, José Francisco Vergara, Colombia y México en el centro de la comuna, además de Plaza España en Reñaca y el Parque Sonap en Nueva Aurora. La restricción se extenderá progresivamente a otros sectores en los distintos barrios de la ciudad.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “se ha instruido, luego de los informes meteorológicos actuales, hacer un cierre preventivo de las plazas y paseos peatonales en Viña del Mar, esto por absoluto resguardo de la comunidad. Nuestro llamado es a cuidarnos y a que juntos seamos responsables para evitar eventuales incidentes”.

Desde el municipio reiteraron el llamado a obedecer esta medida, no traspasar los cierres de seguridad y circular con precaución en sectores con arbolado. Asimismo, se recordó a la población no acercarse al borde costero debido a las fuertes marejadas, donde las olas alcanzan sobre los 4 metros de altura.

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