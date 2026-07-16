16/07/2026
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Municipio de Viña del Mar cierra plazas y Parque Quinta Vergara ante sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

El municipio dispuso el cierre preventivo de áreas verdes y parques para evitar accidentes ante las fuertes rachas de viento que afectan a la comuna.

Plaza de Viña del Mar acordonada con cinta de peligro por seguridad.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los transeúntes, el Municipio de Viña del Mar dispuso el cierre de plazas y del Parque de la Quinta Vergara, a fin de prevenir accidentes debido a las fuertes ráfagas de viento que está provocando el intenso sistema frontal que afecta a la zona.

Parque y áreas de juegos infantiles cerrados preventivamente.

La medida preventiva se extenderá mientras dure la emergencia y se aplicó en áreas verdes prioritarias debido al arbolado en su interior, tales como las plazas O’Higgins, Sucre, José Francisco Vergara, Colombia y México en el centro de la comuna, además de Plaza España en Reñaca y el Parque Sonap en Nueva Aurora. La restricción se extenderá progresivamente a otros sectores en los distintos barrios de la ciudad.

Cierre de seguridad en plaza pública con bancas de colores.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “se ha instruido, luego de los informes meteorológicos actuales, hacer un cierre preventivo de las plazas y paseos peatonales en Viña del Mar, esto por absoluto resguardo de la comunidad. Nuestro llamado es a cuidarnos y a que juntos seamos responsables para evitar eventuales incidentes”.

Desde el municipio reiteraron el llamado a obedecer esta medida, no traspasar los cierres de seguridad y circular con precaución en sectores con arbolado. Asimismo, se recordó a la población no acercarse al borde costero debido a las fuertes marejadas, donde las olas alcanzan sobre los 4 metros de altura.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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