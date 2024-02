Municipio de Viña del Mar despliega ayuda en zonas siniestradas en coordinación con autoridades regionales y albergues.

La emergencia se está monitoreando constantemente y se han habilitados albergues para damnificados y lugares de acopio, entre otros servicios de apoyo a la comunidad.

Desplegados en su totalidad se encuentran los equipos municipales de Viña del Mar, en coordinación con otros organismos estatales para afrontar la emergencia generada por los incendios que han afectado a 7 sectores de la comuna, con cientos de casas destruidas y miles de damnificados.

La alcaldesa Macarena Ripamonti indicó tras finalizar la reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID), que el municipio ha dispuesto de albergues y centros de acopios de ayuda.

“Los equipos municipales están desplegados, particularmente recibiendo a las personas albergadas, disponiendo los servicios públicos para la adquisición de elementos de protección personal”, dijo, agregando que se esperaba desde SENAPRED la llegada de cargadores frontales y camiones tolva que necesitamos.

La jefa comunal pidió la colaboración de la comunidad: “Hoy es un día en el que todos nuestros servicios están dirigidos a la atención del incendio. Por favor, hoy día maneje su basura dentro del hogar, tenga consideración, hay limitaciones a la movilidad y al desplazamiento de las personas, no salga si no es necesario, no vaya a los servicios de salud si no es necesario. Necesitamos disponer los servicios de salud, de recolección y disposición de residuos exclusivamente para miles de personas que han sido siniestradas en los más de 7 puntos en Viña del Mar”.

ALBERGUES

En cuanto a los albergues que el Municipio ha dispuesto para la emergencia, la alcaldesa señaló que “en este momento necesitamos agua, kit de aseo y a las organizaciones de primer apoyo que ya nos están ayudando, que ya estamos coordinando desde el municipio junto con el Ministerio de Desarrollo Social”.

Actualmente habilitados con cupos se encuentran: Escuela Santa Julia (Dionisio Hernández s/n, Achupallas) Liceo Bicentenario José Francisco Vergara Indicó S/N , Gómez Carreño) .

En cuanto a los centros de acopio son:

UDLA, 7 Norte N° 1348:

Elementos de aseo e higiene personal, pasta y cepillo de dientes, desodorantes, jabón, toallas húmedas, colchones, al

mohadas y bolsas de basura.

Delegación de Reñaca: Av. Borgoño N° 1528:

Leche fórmula para bebés, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, artículos de aseo e higiene personal, almohadas y colchones.

También se ha dispuesto atención veterinaria enEscuela Libertador Bernardo O’Higgins, Alberto Blest Gana N° 360

En cuanto a los servicios de salud de emergencia están dispuestos SAPU Reñaca Alto: Av. Quinta N° 875, paradero 8

SAPU Gómez Carreño, 19 Poniente N° 5650, 4° sector

Curaciones: CESFAM Dr. Marco Maldonado, Álvarez N° 1682

APOYO VOLUNTARIOS

Respecto al apoyo de voluntarios y voluntarias para lugares de acopio y albergues se ha dispuesto un servicio de reclutamiento , a través del siguiente link

También se ha dispuesto la cuenta de Techo Chile para apoyo económico, vía transferencia.

Nombre: TECHO Chile

Rut: 65.533.130-1

Banco: Santander

Cuenta corriente: 062020

Mail: administració[email protected]

SITUACIÓN COMPLEJA

La delegada presidencial, Sofía González, indicó que “durante esta jornada se ha dispuesto el fortalecimiento de las capacidades operativas tanto aéreas como terrestres para poder enfrentar los incendios, especialmente en aquellos lugares que se encuentran más activos y que tuviesen alguna proyección de riesgo para viviendas. Estamos ante un incendio que tiene características muy complejas, con temperaturas y condiciones climatológicas que pueden hacer variar el comportamiento del fuego en cuestión de minutos, por tanto hay que estar atentos a las evacuaciones que se van a realizar de manera preventiva y poder hacerlo de manera ordenada y tranquila”.

Por su parte el gobernador, Rodrigo Mundaca, expresó que “hoy día el combate de los incendios es la prioridad y el llamado es a la solidaridad, a la calma, a aquellas familias que no tienen que no se encuentran en peligro mantenerse en sus hogares. Hoy hemos cancelado todas las actividades deportivas y que tienen que ver con alta concurrencia porque hoy día la centralidad está en la protección de la vida de las personas”.

Esta emergencia es dinámica y se está monitoreando minuto a minuto la situación, coordinados con la Gobernación Regional, la Delegación Presidencial, Bomberos, CONAF, secretarías ministeriales y todos los servicios pertinentes.