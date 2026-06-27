Municipio de Viña del Mar destina cerca de mil millones de pesos para Fondos Concursables 2026

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Las organizaciones sociales, vecinales, deportivas y comunitarias de la comuna podrán postular a partir del 30 de junio a las distintas líneas de financiamiento municipal.

Un total de $955 millones destinará el Municipio de Viña del Mar para que organizaciones sociales, vecinales, deportivas y comunitarias de la ciudad postulen a los nueve Fondos Concursables 2026, programa social que financia proyectos que van en directo beneficio de la comunidad.

Estas iniciativas están dirigidas a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, clubes deportivos, agrupaciones culturales, organizaciones de grupos prioritarios y demás entidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de postulación.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “tener la casa ordenada y las cuentas claras nos ha permitido disponer de recursos para que sean las propias organizaciones, clubes y comunidades quienes decidan en qué invertir en sus barrios. Podrán postular para hacer realidad sus proyectos, mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades, incorporar nuevas herramientas de seguridad para el vecindario o impulsar iniciativas que respondan a las necesidades de su comunidad”.

Asimismo, la jefa comunal dijo que “es clave que sean ellos, quienes conocen de cerca sus preocupaciones, necesidades y la realidad de cada barrio, los que puedan decidir, incidir y contar con los recursos necesarios para sacar adelante las iniciativas que más impactan en su calidad de vida”.

Las categorías de los Fondos Concursables son: Fondo de Inversión en Seguridad FIS ($200 millones), FONDEVE Deportivo ($200 millones), FONDEVE Vecinal ($160 millones), Inversión en Grupos Prioritarios IGP ($100 millones), Fondo de Autoconstrucción FAC ($75millones), Fondo de Condominios de Viviendas Sociales FCVS ($75 millones), Fondo de Desarrollo Económico FONDEC ($70 millones), Fondo de Iniciativas Artísticas Culturales Comunitarias FIACC ($30 millones), Fondo de Iniciativas Folclóricas y Desarrollo de la Cultura Popular FODECPO ($25 millones), Beca Deportiva ($20 millones).

Para postular a estos fondos concursables existen dos fechas. La primera etapa, se desarrollará desde el 30 de junio al 21 de julio de 2026 y postulan el Fondo de Inversión en Seguridad (FIS), Fondo de Desarrollo Económico (FONDEC), Fondo de Iniciativas Artísticas Culturales Comunitarias (FIACC) y el Fondo de Iniciativas Folclóricas y Desarrollo de la Cultura Popular (FODECPO).

En la segunda etapa de postulación, que se extiende desde el 14 de julio hasta el 4 de agosto de 2026, le corresponde a Inversión en Grupos Prioritarios (IGP), Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), FONDEVE Deportivo, Fondo de Autoconstrucción (FAC) y el Fondo de Condominios de Viviendas Sociales (FCVS).

Las bases, formularios y documentación complementaria estarán disponibles en los canales oficiales de la municipalidad y serán difundidos durante el período de convocatoria. Asimismo, el municipio dispondrá de un calendario de capacitaciones presenciales para orientar a las organizaciones en sus postulaciones, las cuales se realizarán en el Palacio Rioja, el Hotel O´Higgins y el CFT PUCV.

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