Municipio de Viña del Mar implementa moderna base de operaciones para reforzar la seguridad en Plaza O’Higgins

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A través de una alianza público-privada con Mall Marina y las policías, el nuevo módulo permanente busca brindar un espacio seguro a vecinos, visitantes y trabajadores del sector.

Un módulo permanente para fortalecer la seguridad y dar un acompañamiento preventivo a los miles de trabajadores y transeúntes que circulan diariamente por el sector de la Plaza O’Higgins, implementó el Municipio de Viña del Mar en conjunto con el Mall Marina, en el marco de una alianza estratégica de colaboración público-privada.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, junto al prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, el jefe de la Bicrim Viña del Mar de la PDI, Abraham García, y ejecutivos del Mall Marina, encabezaron la puesta en marcha oficial del dispositivo, ocasión en la que se realizó la formación de los equipos de Seguridad Pública municipal y carabineros.

Al respecto, la jefa comunal precisó que “tenemos un centro para recibir a las personas, para que hagan sus llamadas de teléfono sin que corran ningún peligro, cámaras que están vigilando todo el entorno y una coordinación estratégica con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y con el mall”.

De esta manera, la alcaldesa detalló que se ha logrado avanzar en los tres componentes comprometidos para la comuna: tecnología, patrullaje y dispositivos descentralizados. “El primero era tecnología, ya tenemos instalado el plan de 1.000 cámaras en los cerros de Viña, el plan de 215 cámaras de última generación, además del recambio masivo de luminarias y otros equipamientos para el personal de Seguridad Pública, que son de primera línea a nivel nacional”, afirmó.

Respecto a los otros componentes, Ripamonti destacó el despliegue de 98 patrulleros en el territorio y la localización de bases en puntos críticos como el borde costero, el centro de la ciudad y este importante polo comercial. Asimismo, proyectó que “durante el 2026 y el 2027 se apreciará cómo ya hemos recuperado muchos sectores de Viña del Mar y el trabajo pormenorizado que estamos realizando con la PDI y Carabineros”.

Por su parte, el gerente de Mall Marina, Rolando Rojas, señaló que “el desafío de la seguridad en nuestro barrio es clave y hoy hemos hecho una donación de $90 millones que considera esta oficina de seguridad, un tótem de televigilancia, una mejora en la iluminación y uniformes para el personal de seguridad municipal”. El ejecutivo detalló que la iniciativa nace de un trabajo colaborativo de las mesas de seguridad que se iniciaron en el año 2022.

El prefecto de Carabineros, coronel Jorge Guaita, valoró el impacto de la iniciativa señalando que “la plaza ha tenido un cambio desde la instalación del módulo; este era un foco importante de delito de robos con sorpresa que ya no es, gracias a todo el despliegue de carabineros y personal municipal, las luminarias y las cámaras; se cuenta con todos los elementos para hacer una buena persecución penal”.

El módulo opera de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 22:30 horas, con un sistema de doble turno para atender requerimientos operativos de seguridad, lo que permite una articulación directa mediante radio con la Central de Televigilancia y con las patrullas de intervención inmediata de Seguridad Pública y Carabineros. Además, en períodos de alto flujo turístico se sumará un funcionario del área turística del municipio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.