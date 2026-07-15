Municipio de Viña del Mar inicia cierre total del estero Marga Marga ante pronóstico de intensos sistemas frontales

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La medida preventiva incluye el retiro de barreras new jersey del cauce para asegurar la capacidad de respuesta ante la alta carga hídrica esperada.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y el entorno del principal cauce de agua de la ciudad, el Municipio de Viña del Mar ha iniciado el cierre total de todos los ingresos al estero Marga Marga. Esta acción, que contempla además el retiro de las barreras new jersey ubicadas en el caudal, forma parte de la planificación preventiva ante los pronósticos de intensos sistemas frontales que afectarán a la zona y gran parte del país.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, quien inspeccionó la implementación de estas labores, explicó que “estamos moviendo todas las barreras new jersey para colocarlas fuera del estero y generar contención en caso de que la alta carga hídrica, que viene no solamente desde Viña sino también de todo el interior, pueda ser soportada por la capacidad del estero”.

La jefa comunal hizo un llamado directo a la ciudadanía ante la magnitud del evento meteorológico: “Necesito contar con lo más importante, que es la ayuda de las personas. Vamos a tener una gran carga hídrica por varios días, y sobre todo vientos entre 70 y 80 kilómetros por hora y marejadas, entonces este espacio hidráulico se va a ver altamente presionado, así que si usted se estaciona en el estero saque su auto, si no, no va a poder sacarlo después; voy a cerrar el estero, porque no necesito que nadie entre”.

Esta medida se suma a la emergencia preventiva comunal declarada desde el 13 hasta el 21 de julio, periodo en el cual se coordinan las acciones de monitoreo y respuesta de las unidades municipales. El plan de acción incluye el reforzamiento de la limpieza de quebradas, cauces y sumideros, labores que se han ejecutado desde abril, además de una nueva reunión del COGRID comunal encabezada por la alcaldesa para evaluar el despliegue operativo.

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