Municipio de Viña del Mar licita obras clave para el sistema de aguas lluvias del Palacio Rioja

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Con una inversión municipal de $64 millones, el proyecto busca proteger el Monumento Histórico mediante una mantención integral de su techumbre y canaletas.

El Municipio de Viña del Mar ha iniciado un proceso de licitación a través del portal Mercado Público para ejecutar un trabajo integral de mantención, reparación y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias del Palacio Rioja. Esta intervención, que abarca tanto el interior como el exterior del inmueble, busca prevenir filtraciones que puedan comprometer la estructura de este Monumento Histórico, el cual no había sido sometido a faenas de este tipo desde su reapertura en 2016.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de estas labores para la preservación del edificio: “Resguardar el patrimonio que pertenece a todos los vecinos es una tarea que debemos realizar permanentemente. Son miles las personas que disfrutan de este palacio cada semana, en un espacio gratuito y que se mantiene en muy buenas condiciones gracias al trabajo constante de los equipos municipales. Estas obras son fundamentales para asegurar su conservación, mantener su funcionamiento y permitir que la comunidad siga disfrutando y llenando este importante espacio de la ciudad”.

El proyecto, financiado con recursos municipales por un monto de $64 millones, contempla la limpieza completa del sistema, la reparación de puntos críticos, la impermeabilización de la totalidad de las canaletas y el resguardo de la techumbre patrimonial. Según las bases de licitación, el contratista deberá retirar sedimentos y material orgánico, tratar el óxido, reparar revestimientos de cielo raso y solucionar posibles filtraciones en el sistema de climatización. Las obras se ejecutarán durante el período estival para asegurar que el sistema esté plenamente operativo antes del próximo invierno.

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