Municipio de Viña del Mar presentará querella por agresión con cloro a inspectores y Carabineros

Cargando... Cargando...

Tres inspectores resultaron con lesiones en ojos y piel, además de daños en equipamiento táctico y vehículos municipales, tras un violento operativo contra el comercio ilegal.

El Municipio de Viña del Mar anunció la presentación de una querella contra comerciantes ambulantes ilegales que agredieron con cloro y elementos contundentes a inspectores de la Dirección de Seguridad Pública y efectivos de Carabineros. El incidente ocurrió durante un operativo de fiscalización realizado este martes, pasadas las 11:30 horas, en la intersección de calle Quillota con Arlegui.

La agresión dejó a tres inspectores con lesiones de diversa consideración en piel y ojos, siendo uno de ellos reportado con carácter grave, por lo que debieron ser trasladados al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del sector. Asimismo, ocho funcionarios sufrieron daños en su equipamiento táctico y dos camionetas municipales resultaron afectadas por el químico arrojado.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló: “Hemos sido claros: quien agrede a un funcionario debe enfrentar a la justicia. No puede ser que la agresión se utilice como una forma de hacerse notar o de impedir el cumplimiento de las funciones de quienes trabajan para recuperar el orden y la seguridad en el espacio público”.

La jefa comunal destacó el valor del trabajo operativo conjunto con Carabineros para recuperar espacios públicos y entregó un mensaje sobre la normativa vigente: “Aquí hay algo concreto: el comercio ilegal tiene vías para regularizarse y quienes desarrollan esta actividad deben respetar el espacio público y las normas que rigen la ciudad”. Tras el operativo, dos de los vendedores informales involucrados en el ataque fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

