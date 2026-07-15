Municipio de Viña del Mar realiza cierre preventivo de Av. Perú por marejadas

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Debido a los sistemas frontales y fuertes marejadas, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de Av. Perú y Av. Los Héroes para resguardar la seguridad de la comunidad.

Ante el pronóstico de fuertes marejadas que afectarán la zona en las próximas horas, el Municipio de Viña del Mar, en coordinación con las autoridades marítimas y de emergencia, concretó durante esta tarde el cierre preventivo de la Avenida Perú y la Avenida Los Héroes. Esta medida busca evitar la circulación de vehículos y peatones por el borde costero, ante el riesgo inminente de que el oleaje supere el muro de contención y anegue las vías.

El corte de tránsito se ha ejecutado en las intersecciones de Avenida San Martín con las calles 6, 7 y 8 Norte, además de los sectores de Teniente Merino y Los Héroes. Las autoridades han hecho un llamado enfático a los residentes para que retiren los vehículos que se encuentren estacionados en dichas arterias y calles aledañas.

Asimismo, se reitera a la ciudadanía la importancia de no acercarse al borde costero bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de estas medidas de seguridad no solo pone en riesgo la integridad física de las personas, sino que también podría derivar en la aplicación de severas multas por parte de las autoridades competentes.

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