Municipio de Viña del Mar refuerza medidas de protección en refugios de animales ante frente climático

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El plan de contingencia municipal busca resguardar a más de un centenar de perros en el Refugio Dhermes ante el pronóstico de intensas precipitaciones.

Ante el pronóstico de intensos sistemas frontales que afectarán a la zona, el Municipio de Viña del Mar ha desplegado un plan de acción para proteger a los animales que se encuentran en situación de abandono. En esta oportunidad, el trabajo se concentró en el Refugio Dhermes, donde se brinda cuidado a más de 120 perros.

Hasta el recinto llegó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien destacó la importancia de estas labores preventivas. “Como municipio estamos apoyando a este refugio que tiene del orden de 120 perritos y perritas, que han llegado por diferentes circunstancias, algunas muy críticas como situaciones de abandono y maltrato, en el marco de la emergencia”, señaló la jefa comunal.

La autoridad detalló que el apoyo municipal incluyó la entrega de protección impermeable y la disposición de maquinaria para realizar adaptaciones en los caniles, evitando así que el agua afecte las instalaciones. Asimismo, se realizó una entrega de 10 sacos de alimento para asegurar el abastecimiento durante el periodo de emergencia.

El operativo también contempló atención veterinaria preventiva para 8 ejemplares, quienes fueron sometidos a procesos de vacunación, desparasitación e instalación de microchip. Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a la comunidad: “Cuiden a los animales comunitarios, sobre todo ante condiciones climáticas que puedan afectarlos, y luego retornarlos al lugar donde estaban, y lo más importante es que postulen a adoptar, hay muchas organizaciones a las que se puede ayudar”.

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