Municipio de Viña del Mar refuerza Plan Invierno ante pronóstico de intensos sistemas frontales

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El municipio intensifica labores preventivas en toda la comuna, incluyendo la limpieza de sumideros, despeje de esteros y el retiro de microbasurales para mitigar riesgos durante la temporada de lluvias.

El Municipio de Viña del Mar ha reforzado su Plan Invierno 2026 ante el pronóstico de intensos sistemas frontales para esta semana. Las acciones, que se ejecutan de manera permanente desde abril, fueron potenciadas con una sesión especial del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La jefa comunal destacó la importancia de la anticipación en la gestión de emergencias: “En Viña del Mar, el Plan Invierno es un trabajo permanente que comienza mucho antes de la llegada de las lluvias. Desde hace semanas nuestros equipos municipales vienen desarrollando acciones preventivas en toda la comuna, reforzando la limpieza de quebradas, cauces, sumideros y espacios públicos, realizando monitoreos técnicos, manteniendo operativa nuestra red de estaciones meteorológicas y coordinando el trabajo entre las distintas direcciones municipales y los organismos competentes”.

Como parte de la estrategia, se han realizado 326 operativos de limpieza de microbasurales y despeje de esteros, logrando retirar 6.781 metros cúbicos de residuos. La alcaldesa hizo un llamado a la colaboración ciudadana: “Nuestro compromiso es anticiparnos a las emergencias, actuar de manera coordinada y entregar tranquilidad a la comunidad, porque sabemos que la prevención es la herramienta más importante para proteger a las personas y disminuir los riesgos durante esta temporada”.

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