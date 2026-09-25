Municipio de Viña del Mar y agrupaciones animalistas rescatan 11 perros en Nueva Aurora

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El operativo, realizado en el sector de Nueva Aurora, permitió asegurar el bienestar de los animales tras un complejo proceso de desalojo en una vivienda de calle Talca.

La Municipalidad de Viña del Mar, a través de su sección de Medio Ambiente, llevó a cabo un operativo de rescate animal en una vivienda ubicada en la calle Talca, en el sector de Nueva Aurora. La intervención permitió retirar a 11 perros que se encontraban en condiciones precarias de habitabilidad, higiene y resguardo, situación que se vio agravada por el riesgo estructural del recinto.

Tras recopilar los antecedentes, el municipio coordinó acciones con Carabineros, la junta de vecinos y equipos municipales, constatando que en el lugar permanecían 17 canes en condiciones deficientes. Ante el inminente riesgo de que los animales quedaran en la vía pública tras un proceso de desalojo, se activó una estrategia de contingencia que involucró a las direcciones de Asesoría Jurídica, Desarrollo Vecinal, Seguridad Comunitaria y el equipo veterinario municipal.

Sobre este despliegue, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “es muy satisfactorio cuando logramos brindar cuidado y rescatar a perros que han estado en malas condiciones, entregándoles la atención veterinaria que necesitan y logrando mejorar concretamente su calidad de vida”. La jefa comunal añadió que “este es un trabajo coordinado con las agrupaciones animalistas y los propios vecinos, quienes cumplen un rol fundamental al alertarnos sobre situaciones que requieren atención en los distintos barrios de la ciudad”.

Finalmente, la alcaldesa destacó que “durante el año hemos desarrollado diversos operativos y la instrucción es seguir reforzando este tipo de medidas, potenciando la tenencia responsable y, al mismo tiempo, resguardando y entregando protección a los animales que lo necesitan”. Gracias a la colaboración entre el municipio y la sociedad civil, la agrupación animalista “Black es por ti” logró trasladar a los 11 perros rescatados hasta Santiago para asegurar su protección.

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