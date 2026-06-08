Municipio de Zapallar destituye a ocho funcionarios por viajes al extranjero durante licencias médicas

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La decisión del municipio de Zapallar se enmarca en acciones impulsadas tras antecedentes detectados por la Contraloría General de la República.

La Municipalidad de Zapallar informó la conclusión de los sumarios administrativos instruidos tras los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que registraron viajes al extranjero mientras mantenían licencias médicas vigentes.

De acuerdo a lo informado por la casa edilicia, un total de 16 funcionarios fueron investigados, a 14 se les formularon cargos, 11 funcionarios fueron objeto de sanciones y 8 de ellos recibieron la medida de destitución.

Desde el municipio informaron que los procesos investigativos ya finalizaron y que los funcionarios involucrados fueron debidamente notificados de las resoluciones adoptadas por la autoridad comunal, en conformidad con las conclusiones establecidas en cada sumario.

La medida se enmarca en las acciones impulsadas por el municipio tras los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República en diversas reparticiones públicas del país, respecto de funcionarios que registraron salidas del territorio nacional mientras se encontraban con licencia médica.

Al respecto, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, sostuvo que la decisión responde al compromiso de la administración comunal con la probidad y el correcto ejercicio de la función pública. “Los sumarios administrativos permitieron establecer responsabilidades y hoy corresponde actuar con consecuencia. La confianza de los vecinos en sus instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de las normas y la correcta utilización de los recursos públicos. Como municipio tenemos la obligación de resguardar esos principios”, afirmó.

Según informó la autoridad comunal, las investigaciones se desarrollaron respetando el debido proceso y las garantías establecidas por la normativa vigente, permitiendo recopilar los antecedentes necesarios para la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.