Municipio y Santo Tomás dan inicio a nueva versión de la Escuela de Formación de Microemprendedoras

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La iniciativa beneficiará a 21 mujeres de Valparaíso, fortaleciendo sus conocimientos en gestión, formalización y producción gastronómica para potenciar el desarrollo de sus negocios.

Con una ceremonia realizada en el Salón de Honor del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Valparaíso, comenzó una nueva versión de la Escuela de Formación de Microemprendedoras “Mujer Independiente Más Capaz”. El programa es impulsado por el municipio porteño, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades, en conjunto con el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Viña del Mar.

El proyecto, liderado por el Área de Gastronomía del CFT Santo Tomás con el apoyo de la carrera de Ingeniería en Administración, busca fortalecer a 21 mujeres usuarias del Programa Mujeres Jefas de Hogar. El proceso formativo incluye módulos de desarrollo personal, administración, formalización, acceso a financiamiento, higiene y manipulación de alimentos, costos y marketing digital, además de talleres prácticos en repostería, panadería y coctelería.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “buscamos entregar a nivel municipal un acompañamiento que sea más bien integral, donde desde Desarrollo Económico se apoye en las mejoras en términos de avanzar en sus emprendimientos, como mejorar también lo que es la producción de todos sus productos, en conjunto con Santo Tomás”.

Por su parte, el rector de las instituciones Santo Tomás, Daniel Olivares, valoró la continuidad de esta alianza: “Esta iniciativa, que ya lleva varios años, este año se centró específicamente en las mujeres. Es una actividad importante para nosotros como institución, tanto desde Vinculación con el Medio como en el apoyo a la sociedad, para que puedan emprender en el mundo de la gastronomía, con herramientas de gestión y administración”.

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