Municipio y Vialidad coordinan habilitación segura del túnel FACH tras intensas lluvias

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El alcalde (s) de Quintero y la Dirección Provincial de Vialidad trabajan en la limpieza y retiro de sedimentos del principal acceso a la península tras el sistema frontal.

Durante la mañana del 20 de julio, el alcalde (s) de Quintero, César Garrido Jara, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de Valparaíso, Pedro Vargas Tobar, para inspeccionar las labores de evacuación de aguas lluvias y limpieza que la Municipalidad de Quintero ejecuta en el túnel FACH, principal acceso a la península.

Si bien la mantención, administración y seguridad de la ruta F-210 corresponde al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el municipio dispuso de forma inmediata personal, maquinaria y recursos para retirar el agua y los sedimentos acumulados, con el objetivo de restablecer el tránsito y resguardar la seguridad de quienes ingresan y salen de la comuna.

Al respecto, el alcalde (s) César Garrido explicó que el trabajo conjunto busca asegurar que la reapertura del acceso se realice bajo condiciones adecuadas. “Lo que estamos viendo hoy es la coordinación y cómo procedemos a habilitar este túnel de una manera segura, porque el sedimento que existe en ambas calzadas, tanto de entrada como de salida, no permite una conducción segura y eso nos expone a un accidente vehicular de mayor magnitud dentro del túnel”, señaló.

Asimismo, la autoridad indicó que se mantiene una coordinación permanente con las autoridades regionales para agilizar las labores. “Estamos esperando la coordinación entre el delegado presidencial regional y la Dirección Provincial de Vialidad para definir las acciones que permitan terminar la limpieza y habilitar el acceso durante el día de hoy o mañana, siempre que las condiciones climáticas lo permitan”, concluyó.

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