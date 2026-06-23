Municipios de Rapa Nui y Olmué firman convenio de intercambio cultural que beneficiará a artistas y emprendedores

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El acuerdo permitirá que representantes de la isla participen en la obertura del Festival del Huaso de Olmué y que emprendedores locales accedan a espacios de difusión.

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, y el alcalde de Olmué, Jorge Jil, firmaron un convenio de intercambio cultural que permitirá que artistas y emprendedores de ambas comunas puedan lograr mayor visibilidad aprovechando los espacios de difusión con que cuentan ambos municipios.

La alianza busca abrir canales directos para el desarrollo de actividades conjuntas, potenciando el valor patrimonial y artístico de ambos territorios en beneficio de sus respectivas comunidades.

“Estamos felices de esta relación que nos permitirá realizar actividades en beneficio de nuestros emprendedores, creadores, artesanos y artistas que, en un futuro no muy lejano, podrán venir a Olmué porque tienen mucho que aportar en el ámbito de la cultura”, dijo Elizabeth Arévalo Pakarati, quien llegó hasta la comuna continental para sellar esta alianza estratégica.

Por su parte, el alcalde Jorge Jil resaltó que el objetivo de este acuerdo es precisamente abrir espacios para que artistas isleños puedan ser parte de la obertura de la próxima edición del certamen y que los emprendedores de Rapa Nui también puedan ofrecer sus productos en las ferias satélites que funcionan en esa época de alta afluencia turística.

“Queremos visibilizar nuestra comuna a través de la Isla, que es conocida en todo el mundo, permitir que artistas Rapa Nui estén en la obertura del Festival de Olmué y generar cupos a sus emprendedores en las ferias del festival”, dijo el jefe comunal de Olmué.

Finalmente, la alcaldesa Arévalo Pakarati destacó que esta iniciativa es parte de la agenda que está desarrollando el Municipio para seguir fortaleciendo los lazos de la isla con el continente para favorecer el intercambio cultural y seguir posicionando a Rapa Nui como destino cultural y patrimonial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.