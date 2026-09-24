Museo Artequin Viña del Mar celebra el Día de las Artes de la Visualidad con taller de intervención de libros

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La actividad “Segunda vida: Las hojas”, a cargo de la artista Francesca Latoja, invita a transformar libros en objetos artísticos mediante técnicas de plegado y reutilización.

En el marco de la celebración del Día de las Artes de la Visualidad, el museo Artequin Viña del Mar realizará el taller “Segunda vida: Las hojas”, una experiencia de creación artística a cargo de la artista Francesca Latoja, que invita a explorar el libro más allá de su función tradicional y descubrir sus posibilidades como objeto visual.

La actividad se desarrollará el sábado 26 de septiembre, a las 13:00 horas, y estará dirigida a personas mayores de 14 años. Durante el taller, quienes participen experimentarán con técnicas de plegado y reutilización para intervenir un libro y transformarlo en una nueva pieza artística. La iniciativa es parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El taller es gratuito, con inscripción previa. Para participar, cada persona deberá llevar un libro propio de tapa dura, de entre 100 y 200 páginas, que será intervenido durante la experiencia. “Segunda vida: Las hojas” propone acercarse al libro desde una perspectiva experimental, poniendo en valor tanto sus páginas como su estructura y materialidad. A través de la manipulación, los pliegues y la reutilización, el libro deja de ser solamente un soporte para la lectura y se convierte en materia para la creación.

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