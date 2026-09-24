Museo Artequin Viña del Mar celebra el Día de las Artes de la Visualidad con taller de intervención de libros
La actividad “Segunda vida: Las hojas”, a cargo de la artista Francesca Latoja, invita a transformar libros en objetos artísticos mediante técnicas de plegado y reutilización.
En el marco de la celebración del Día de las Artes de la Visualidad, el museo Artequin Viña del Mar realizará el taller “Segunda vida: Las hojas”, una experiencia de creación artística a cargo de la artista Francesca Latoja, que invita a explorar el libro más allá de su función tradicional y descubrir sus posibilidades como objeto visual.
La actividad se desarrollará el sábado 26 de septiembre, a las 13:00 horas, y estará dirigida a personas mayores de 14 años. Durante el taller, quienes participen experimentarán con técnicas de plegado y reutilización para intervenir un libro y transformarlo en una nueva pieza artística. La iniciativa es parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El taller es gratuito, con inscripción previa. Para participar, cada persona deberá llevar un libro propio de tapa dura, de entre 100 y 200 páginas, que será intervenido durante la experiencia. “Segunda vida: Las hojas” propone acercarse al libro desde una perspectiva experimental, poniendo en valor tanto sus páginas como su estructura y materialidad. A través de la manipulación, los pliegues y la reutilización, el libro deja de ser solamente un soporte para la lectura y se convierte en materia para la creación.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.