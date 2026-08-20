Museo Artequin Viña del Mar potencia la primera infancia con experiencias de arte y exploración

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El museo presenta una programación especial este fin de semana, enfocada en el desarrollo sensorial, el juego y el encuentro familiar para niños y niñas de diversas edades.

Acercar el arte y la cultura a los niños desde sus primeros años de vida es uno de los desafíos que el museo Artequin Viña del Mar busca abordar con una programación especialmente diseñada para la primera infancia. Este fin de semana, el recinto ofrecerá experiencias que combinan exploración sensorial, movimiento, juego, literatura y encuentro familiar, con propuestas diferenciadas para bebés y niños de hasta 6 años.

La programación comenzará el viernes 21 de agosto con la Jornada de Bienestar para la Primera Infancia, una experiencia sensorial de recorrido libre que permitirá explorar las instalaciones de “Escenarios Lúdicos”. Estas propuestas están diseñadas para que los pequeños puedan descubrir libremente distintas formas, texturas, colores y posibilidades de movimiento, favoreciendo una experiencia autónoma de exploración y descubrimiento.

Sobre esta iniciativa, Geraldine Escobar, directora ejecutiva de Museo Artequin Viña del Mar, señala: “La primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo cognitivo y afectivo. En estos primeros años se construyen aprendizajes, vínculos y experiencias que tienen una enorme importancia en el desarrollo posterior. Por eso creemos que los espacios culturales también debemos generar propuestas pensadas especialmente para ellos”.

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