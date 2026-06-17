Museo Artequin Viña del Mar presenta sus vacaciones de invierno con foco en primera infancia y actividades familiares

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Bajo la consigna “Al calor del arte”, el espacio cultural del Parque Quinta Vergara ofrecerá actividades diarias entre el 19 de junio y el 5 de julio.

El museo Artequin Viña del Mar invita a niñas, niños, familias y visitantes a disfrutar de una programación especial de vacaciones de invierno que combina arte, juego, bienestar y experiencias culturales en el entorno del Parque Quinta Vergara.

Este año, la propuesta pone un énfasis especial en la primera infancia, incorporando espacios y actividades especialmente diseñadas para bebés y personas cuidadoras. Entre ellas destacan las actividades Club de Wawas y Peques en Acción, junto a la Sala Color, destinada a la exploración libre y sensorial; un mueble de lactancia para brindar mayor comodidad a las familias; y una Jornada de Bienestar, orientada a fortalecer el vínculo y el cuidado durante los primeros años de vida.

La programación contempla actividades de lunes a domingo para distintos rangos etarios, incluyendo los Talleres Exploradores para niñas y niños de 4 a 6 años, los Talleres Aprendices dirigidos a participantes de 7 a 10 años, además de Talleres en Patota para disfrutar en familia desde los 7 años y Juegos en Patota, dinámicas grupales incluidas con la entrada al museo.

La cartelera se complementa con una función de cuentacuentos inspirada en la biodiversidad del Parque Quinta Vergara y la quebrada Potrerillos, además de dos presentaciones musicales realizadas junto al Conservatorio Izidor Handler.

“Queremos que durante estas vacaciones de invierno el museo y el Parque Quinta Vergara se conviertan en un destino obligado para las familias de nuestra región, pero también para quienes visitan Viña del Mar desde otros lugares del país. Hemos preparado una programación diversa, accesible y de calidad, donde el arte, el juego y el bienestar se transforman en herramientas para encontrarnos y disfrutar juntos”, señala Geraldine Escobar, directora ejecutiva de museo Artequin Viña del Mar.

Como cierre de la temporada, el museo realizará el Festival del Hongo, una jornada dedicada al reino fungi que reunirá actividades artísticas, educación ambiental, experiencias participativas y stands de organizaciones vinculadas a la divulgación científica y la biodiversidad.

Ubicado en el Parque Quinta Vergara, a pocas cuadras del centro de Viña del Mar y de la Estación Viña del Mar de Metro Valparaíso, museo Artequin Viña del Mar se consolida como uno de los principales panoramas familiares y turísticos de la temporada invernal. La programación completa, valores y detalles de inscripción están disponibles en el sitio web y redes sociales del museo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.