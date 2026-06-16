Museo Fonck abre su biblioteca a la comunidad con entrada gratuita

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La biblioteca del Museo Fonck se proyecta como un espacio abierto para la comunidad, financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, Viña del Mar, abrió oficialmente las puertas de su biblioteca en el marco del proyecto “BiblioFonck en Movimiento”, que contará con atención especializada a cargo de Betty Haoa. El acceso a este espacio es gratuito para toda la comunidad, aunque no incluye la visita a las salas de exhibición del museo.

Durante la ejecución del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026 del Ministerio, la biblioteca del museo contará con atención de martes a viernes, entre las 14:30 y las 18:00 horas, con ingreso hasta las 17:30 horas.

En la actualidad, las bibliotecas enfrentan el desafío de reinventarse como espacios vivos, inclusivos y dinámicos, capaces de responder a las nuevas necesidades culturales y sociales de los usuarios. En este contexto, “BiblioFonck en Movimiento” busca fortalecer la renovada biblioteca del museo, promoviendo el acceso al conocimiento, la lectura y el patrimonio, mediante una atención cercana y de calidad.

Con este proyecto, el museo viñamarino reafirma su compromiso con la democratización del acceso al conocimiento y la cultura, invitando a la comunidad a ser parte de esta iniciativa.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.