Museo Fonck acogió presentación de investigación sobre inmuebles fiscales y religiosos de Rapa Nui

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El estudio reúne valioso material documental sobre la evolución de la trama urbana de Hanga Roa entre 1942 y 1964, contribuyendo a la preservación de la memoria histórica de la isla.

En las dependencias del Museo Fonck se llevó a cabo la presentación de la investigación “Inmuebles fiscales y religiosos de Hanga Roa y la Reserva (1942–1964)”, un trabajo desarrollado por las investigadoras Betty Haoa Rapahango, Tania Basterrica Brockman y Lya Edmunds Hernández.

Durante la jornada, se expuso un valioso conjunto de planos, fotografías y documentos que permiten reconstruir parte significativa de la historia arquitectónica, urbana y social de la isla en el período señalado. Asimismo, se dio a conocer el proceso de recopilación y análisis del material documental, el cual fue desarrollado en el marco del Fondo del Patrimonio Cultural 2024 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

El proyecto permite poner en valor fuentes y fotografías históricas fundamentales para comprender la evolución de los inmuebles fiscales y religiosos en Hanga Roa, aportando de manera directa a la preservación y difusión del patrimonio de Rapa Nui.

Desde el Museo Fonck destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y difusión que acerquen a la comunidad a investigaciones patrimoniales de alto valor histórico, fortaleciendo la vinculación entre la ciudadanía y la memoria cultural.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.