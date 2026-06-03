Museo Fonck dedica junio a la tecnología con charlas sobre cerebro, voz e inteligencia artificial

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El ciclo “Viernes de Cultura Científica” abordará los avances tecnológicos vinculados a la salud y los desafíos de una carrera científica, con el apoyo de la Universidad Técnica Federico Santa María y el AC3E.

El Museo Fonck de Viña del Mar dedicará el mes de junio a la tecnología, con un ciclo de charlas denominado “Viernes de Cultura Científica” (VCC). En colaboración con el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) y la Universidad Técnica Federico Santa María, se abordarán preguntas como: ¿Es el cerebro un computador?, ¿qué secretos y avances tecnológicos hay detrás de nuestras voces? y ¿cómo es el rol de una mujer científica en un entorno académico dominado por hombres?

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El ciclo incluirá intérprete en Lengua de Señas Chilena para garantizar la accesibilidad.

Las charlas se realizarán a las 18:00 horas los días 5, 12 y 26 de junio de 2026 en la sede del museo, ubicada en 4 Norte 784, esquina 1 Oriente, Viña del Mar. Los temas girarán en torno a los avances tecnológicos en salud, los límites entre la mente humana y la inteligencia artificial, y los desafíos de la carrera científica, invitando a la reflexión sobre las oportunidades que la ciencia ofrece en la actualidad.

El ciclo busca explorar nuevas perspectivas sobre cómo la ciencia y la tecnología impactan nuestra calidad de vida, nuestra comprensión del cerebro y el rol individual en la construcción del conocimiento. La propuesta es aprender, cuestionar y descubrir nuevas conexiones entre la investigación de vanguardia, el desarrollo humano y la sociedad actual.

El secreto de tu voz: ciencia, tecnología y salud

El viernes 5 de junio de 2026, la primera sesión estará a cargo del Dr. Matías Zañartu Salas. Académico del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigador del AC3E, el Dr. Zañartu cuenta con formación en Ingeniería Acústica, Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad de Purdue, EE. UU. Su charla explorará las investigaciones y avances sobre la voz y la salud, detallando cómo su estudio puede facilitar la detección anticipada de patologías.

¿Es el cerebro un computador?

La segunda sesión, el viernes 12 de junio, será liderada por el Dr. Alejandro Weinstein Oppenheimer. Ingeniero Civil Electrónico por la Universidad Técnica Federico Santa María y PhD en Ingeniería Eléctrica por Colorado School of Mines, EE. UU., el Dr. Weinstein también es académico del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigador del AC3E. Su ponencia abordará las similitudes y diferencias entre la tecnología de la computación y la mente humana.

Mi rol en la ciencia, ¿cuál es o va a ser el tuyo?

La tercera ponencia, el viernes 26 de junio, estará a cargo de la Dra. Melissa Diago Mosquera. Ingeniera en Electrónica y Comunicaciones, Máster en Informática y Telecomunicaciones por la Universidad Icesi, Colombia, y PhD en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico de Monterrey, México, la Dra. Diago es académica del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigadora del AC3E. Compartirá su experiencia y abordará los desafíos y oportunidades de desarrollar una carrera en la investigación científica desde una perspectiva femenina.

El museo invita a la comunidad a ser parte de esta “Experiencia Fonck” y a participar en los VCC, diálogos con científicos y divulgadores para explorar los avances y preguntas de la investigación e innovación tecnológica.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.