Museo Fonck dedica sus Viernes de Cultura Científica a la biodiversidad de las aves

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El ciclo de charlas VCC de agosto y septiembre explorará la evolución, comportamiento y desafíos de conservación de las aves junto a destacados especialistas.

Durante los meses de agosto y septiembre, el ciclo Viernes de Cultura Científica (VCC) del Museo Fonck invitará a la comunidad a profundizar en el fascinante mundo de las aves. A través de encuentros con especialistas, los asistentes podrán conocer aspectos clave sobre su diversidad, evolución y la importancia ecológica de estos animales, que descienden directamente de los dinosaurios.

Las jornadas se llevarán a cabo los viernes 21 y 28 de agosto, y el 4 de septiembre de 2026, a las 18:00 horas, en las dependencias del museo ubicado en 4 Norte 784, esquina 1 Oriente, en Viña del Mar. Este espacio, que cuenta con intérprete en Lengua de Señas Chilena, forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El ciclo iniciará el 21 de agosto con la charla “Endemicus: un recorrido por las aves únicas de Chile”, liderada por el biólogo Pablo Jaramillo Muñoz, quien abordará las especies que habitan exclusivamente en nuestro territorio. Posteriormente, el 28 de agosto, el investigador Luis Adasme Martínez expondrá sobre “Las aves marinas y la pesca: avances y desafíos en la mitigación de la captura incidental”, analizando el rol de Chile como centro global de biodiversidad marina.

Finalmente, el 4 de septiembre, las ingenieras Laura Molina y Catalina Caamaño cerrarán el ciclo con la presentación “Más cerca de lo que imaginas: descubriendo el valor de las aves en la ciudad”. En esta sesión, se explorará cómo las aves actúan como indicadores de calidad ambiental en entornos urbanos y los servicios ecosistémicos que proporcionan, como el control natural de plagas y la dispersión de semillas.

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