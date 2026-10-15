Museo Fonck estrena nueva experiencia audiovisual en su sala dedicada a la Zona Norte
El Museo Fonck invita a los visitantes a sumergirse en la historia y arqueología del norte de Chile a través de una nueva propuesta multimedia inmersiva.
El proyecto titulado “Sentir el desierto: Equipamiento audiovisual para la exhibición nortina de Museo Fonck” ya se encuentra disponible para el público en el recinto ubicado en 4 Norte 784, Viña del Mar. Esta iniciativa busca enriquecer la experiencia de los visitantes mediante una proyección que complementa los objetos y contenidos históricos presentes en la sala “Zona Norte de Chile”.
La implementación de esta tecnología permite renovar un sector que anteriormente contaba únicamente con información en formato estático. Según informaron desde el museo, la propuesta facilita el acercamiento a la historia de los antiguos habitantes de la zona norte del país, favoreciendo la valoración de su legado cultural a través de una experiencia más dinámica, sensorial e inmersiva.
Este proyecto ha sido financiado mediante recursos entregados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a través del “Fondo de Mejoramiento Integral de Museos”. Con esta incorporación, el Museo Fonck continúa integrando herramientas digitales en su propuesta museográfica, buscando ofrecer nuevas formas de descubrir sus colecciones, especialmente orientadas a niñas, niños y jóvenes.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.